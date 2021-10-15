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Депутаты задумались о регулировании рекомендательных сервисов

Депутаты планируют внести на рассмотрение Госдумы законопроект о регулировании рекомендательных сервисов в социальных сетях, новостных агрегаторах и аудиовизуальных сервисах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, документ обяжет площадки предупреждать пользователей о том, что им предлагается информация на основе анализа данных, и давать возможность отказаться от подобных алгоритмов. Компании должны будут опубликовать документ с правилами использования рекомендаций, включающий в себя перечень собираемых данных и их источники. Эти сведения должны быть защищены.

По мнению депутатов, алгоритмы, формирующие в ленте пользователя специально подобранный контент, повышают риски социальных конфликтов.

Как сообщает издание, законопроект с весны готовил Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Зампред этого комитета в Госдуме VIII созыва Антон Горелкин («Единая Россия») рассказал, что инициативу дорабатывают.

«В первую очередь он предполагает регулирование рекомендательных сервисов социальных сетей. Важна их прозрачность», — сказал парламентарий. Попадут ли под регулирование онлайн-кинотеатры — вопрос дискуссионный, добавил он.

Эксперты рынка считают, что рекомендательные сервисы, являясь механизмом повышения качества услуг, никаких особых рисков не создают. Их запрет можно сравнить с тем, чтобы запретить мерчендайзерам выкладывать товары на полках с учетом того, как часто их покупают, а городским властям — учитывать трафик на дорогах при их планировании.

Автор: Анна
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