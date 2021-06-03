+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

«Детский мир» и Почта России запустили новый распределительный центр в Казани

«Детский мир» объявляет о запуске распределительного центра в Казани на базе нового фулфилмент-центра Почты России. Центр обеспечит необходимыми товарами жителей Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, а также Кировской, Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей.

Новый распределительный центр займется сбором и комплектацией заказов интернет-магазина «Детского мира» и ускорит сроки доставки. Теперь жители крупных городов, таких как Казань, Чебоксары, Ульяновск, смогут получить заказы, оформленные на онлайн-площадке detmir.ru или в мобильном приложении «Детмир», курьерской доставкой или в розничном магазине в формате Next Day. В остальных городах Приволжского федерального округа, например, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Йошкар-Ола, сроки доставки сократятся в несколько раз.

Площадь центра составляет 8 000 кв. метров и может вмещать до 200 000 товарных позиций. Центр будет обрабатывать все товарные категории: от подгузников и погремушек до детской мебели и колясок. Производительность распределительного центра – до 250 000 заказов в месяц.

Фулфилмент-центр Почты России в Казани стал вторым региональным распределительным центром ГК «Детский мир». Таким образом, дистрибуционная сеть Компании включает два федеральных и два региональных распределительных центра общей площадью более 175 000 кв. метров.

«Запуск нового логистического комплекса помогает нам удовлетворить потребности растущего интернет-канала. В Казани мы тестируем модель 3PL, что позволит нам в будущем выбирать более эффективную модель по открытию подобного формата распределительных центров. В 2022 году мы планируем открыть еще два региональных склада в Санкт-Петербурге и Новосибирске», – подчеркивает Мария Давыдова, генеральный директор ПАО «Детский мир».

«Мы последовательно расширяем сеть распределительных центров по стране: вслед за такими центрами в Москве и Новосибирске мы запустили фулфилмент-сервис в Казани. В ближайших планах – запуск на базе собственной логистической инфраструктуры новых фулфилмент-центров в городах-миллионниках, что позволит еще больше сократить сроки доставки», – отметил заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

2 июня / Комментарии
Почта России и Яндекс запустят доставку из почтовых отделений за 60 минут

Почта России и Яндекс запустят доставку из почтовых отделений за 60 минут

Яндекс и Почта России расширяют сотрудничество в электронной торговле, а также запускают экспресс-доставку посылок и интернет-заказов из почтовых отделений. Соглашение о сотрудничестве будет подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

далее →

1 июня / Комментарии
Delivery Club запускает доставку еды на гидроциклах в Сочи

Delivery Club запускает доставку еды на гидроциклах в Сочи

Cервис доставки готовой еды Delivery Club первым в России запускает доставку на гидроциклах. Теперь курьеры в зеленой форме смогут доставлять заказы по воде на яхты и катера в акватории Сочи.

далее →

1 июня / Комментарии
Сеть постаматов TelePort выходит в регионы

Сеть постаматов TelePort выходит в регионы

Сеть постаматов TelePort, успешно реализовав проект в Санкт-Петербурге и Москве, продолжает активно расширять географию своего присутствия. Теперь жители 12 регионов Российской Федерации смогут легко забрать посылки из интернет-магазинов, подключенных к автоматической системе выдачи заказов. Первая партия аппаратов уже установлена.

далее →

31 мая / Комментарии
«Почта России» установит почтовые терминалы в многоквартирных домах

«Почта России» установит почтовые терминалы в многоквартирных домах

«Почта России» планирует установить автоматизированные почтовые терминалы для выдачи почтовых отправлений в многоквартирных домах, что позволит получать в домашний «почтовый ящик» не только письма, но и посылки. Такое решение входит в актуализированную стратегию развития компании на 2020−2030 годы.

далее →

31 мая / Комментарии
AliExpress Россия запускает пункты выдачи заказов в отделениях Почты России

AliExpress Россия запускает пункты выдачи заказов в отделениях Почты России

AliExpress Россия открывает пункты выдачи заказов (ПВЗ) под собственным брендом в отделениях Почты России. Первые пункты уже начали работать в Москве по четырем адресам: Комсомольский проспект, д. 31, Ленинский проспект, д. 72/2, ул. Менжинского, д. 5, и Академика Янгеля, д. 4, корп. 2. В 2021-2022 гг. компании планируют открыть ещё не менее 2 000 брендированных ПВЗ по всей России.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!