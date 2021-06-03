«Детский мир» и Почта России запустили новый распределительный центр в Казани

«Детский мир» объявляет о запуске распределительного центра в Казани на базе нового фулфилмент-центра Почты России. Центр обеспечит необходимыми товарами жителей Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, а также Кировской, Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей.

Новый распределительный центр займется сбором и комплектацией заказов интернет-магазина «Детского мира» и ускорит сроки доставки. Теперь жители крупных городов, таких как Казань, Чебоксары, Ульяновск, смогут получить заказы, оформленные на онлайн-площадке detmir.ru или в мобильном приложении «Детмир», курьерской доставкой или в розничном магазине в формате Next Day. В остальных городах Приволжского федерального округа, например, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Йошкар-Ола, сроки доставки сократятся в несколько раз.

Площадь центра составляет 8 000 кв. метров и может вмещать до 200 000 товарных позиций. Центр будет обрабатывать все товарные категории: от подгузников и погремушек до детской мебели и колясок. Производительность распределительного центра – до 250 000 заказов в месяц.

Фулфилмент-центр Почты России в Казани стал вторым региональным распределительным центром ГК «Детский мир». Таким образом, дистрибуционная сеть Компании включает два федеральных и два региональных распределительных центра общей площадью более 175 000 кв. метров.

«Запуск нового логистического комплекса помогает нам удовлетворить потребности растущего интернет-канала. В Казани мы тестируем модель 3PL, что позволит нам в будущем выбирать более эффективную модель по открытию подобного формата распределительных центров. В 2022 году мы планируем открыть еще два региональных склада в Санкт-Петербурге и Новосибирске», – подчеркивает Мария Давыдова, генеральный директор ПАО «Детский мир».