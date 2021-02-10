«Детский мир» и TelePort начинают сотрудничать

Компания «Детский мир» объявляет о начале сотрудничества с сетью постаматов TelePort, расположенных в подъездах многоэтажных домов и магазинах шаговой доступности.

Теперь заказ, оформленный на онлайн-площадке detmir.ru или в мобильном приложении «Детмир», можно получить в постамате TelePort. Большинство автоматических пунктов выдачи находится в «тапочной» доступности: покупателю не нужно ждать курьера или куда-то ехать за покупкой. Постамат представляет собой терминал автоматически открывающихся ячеек разного размера. В настоящее время услуга доступна для жителей Москвы, Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стоимость доставки через постаматы TelePort составит 99 рублей, при заказе на сумму от 1900 рублей — бесплатная доставка.

Сеть постаматов TelePort совмещает плюсы курьерской доставки и пунктов выдачи, предлагает новый уровень комфорта получения посылок из интернет-магазинов. На данном этапе компания TelePort продолжает два направления развития: установка постаматов непосредственно в подъездах многоэтажных домов и на объектах шаговой доступности. В 2021 году в планы компании входит экспансия и в другие регионы. Средний рост сети TelePort составляет порядка 10 постаматов в неделю.

Для оформления доставки через TelePort необходимо выбрать опцию «забрать в ближайшем постамате TelePort». Как только заказ будет собран, передан и заложен в постамат, покупатель получит SMS-уведомление с полной информацией о сроках хранения заказа и месте его выдачи. Максимальный вес товара, доступного для доставки через постаматы, составляет 15 кг, габариты товара: 45*35*50 см.

«„Детский мир“ активно развивает клиентский сервис и способы получения доставки, чтобы каждому покупателю было удобно забирать свой заказ в шаговой доступности или непосредственно в подъезде своего дома. Новый формат доставки позволит существенно увеличить географию выдачи и предоставит покупателям высокий уровень сервисного обслуживания, а также право самостоятельно выбирать, где и когда получить заказ», — рассказала Юлия Поликарпова, начальник управления по внешним коммуникациям ГК «Детский мир».