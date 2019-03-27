«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате

В несколько российских магазинов IKEA поступила в продажу коллекция товаров и аксессуаров для кошек и собак «Lurvig» (в переводе со шведского - «мохнатый»). Это IKEA Теплый стан и Белая Дача в Москве, IKEA Дыбенко в Санкт-Петербурге, а также IKEA в Казани и Омске.