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«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате

Группа компаний «Детский мир» приобрела у структуры Сбербанка помещения под флагманский магазин на Новом Арбате в знаменитом «доме-книжке» в Москве.

Инвестиции в покупку недвижимости и открытие торгового объекта составят порядка 1 млрд рублей.

«Сделка совершена в рамках реализации плана компании по открытию флагманского магазина сети „Детский мир“ на одной из центральных улиц Москвы. Открытие флагманского магазина „Детский мир“ на Новом Арбате запланировано во второе полугодие 2019 года», — говорится в пресс-релизе ГК «Детский мир».

В группу «Детский мир» входят магазины «Детский мир» и ELC, АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд.

Автор: Анна
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