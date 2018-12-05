+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Детский мир» открыл первый «Зоозавр»

Группа компаний «Детский мир» объявила об открытии первого магазина зоотоваров под брендом «Зоозавр». Первый магазин новой сети принял покупателей в торгово-развлекательном центре «Глобал-Сити» на Днепропетровской улице.

Торговая площадь первого «Зоозавра» составляет 200 квадратных метров. В магазине представлены товары ведущих мировых и российских производителей — корма, косметика, средства гигиены, лечебные товары и др. Товары из «Зоозавра» также появились в продаже в интернет-магазине «Детский мир» с возможностью доставки в любой из супермаркетов торговой сети. Ритейлер также подключил новый магазин в действующей в розничных сетях «Детский мир», ELC и ABC программе лояльности, позволяющей получать бонусы в размере 2% на оплату следующих покупок.

В компании рассчитывают, что выход на рынок рынок позволит «Детскому миру» диверсифицировать бизнес и обеспечить высокие темпы роста операционных показателей в будущем. В планах группы стоит завоевание лидерских позиций в сегменте зоотоваров. Крупнейшими игроками на российском рынке сегодня являются «4 лапы», «Бетховен», «Ле'Муррр», Cats & Dogs и Petshop. Рынок зоотоваров в России увеличился в 2017 году более чем на 10% и достиг отметки в 185 млрд рублей.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

5 декабря / Комментарии
Amazon внедрит технологию компьютерного зрения в большие магазины

Amazon внедрит технологию компьютерного зрения в большие магазины

Amazon планирует внедрить свою технологию компьютерного зрения, которая в данный момент работает в гипермаркетах Amazon Go, в большие магазины — например, в принадлежащую ритейлеру сеть гипермаркетов Whole Foods.

далее →

5 декабря / Комментарии
Индекс потребительского доверия россиян приблизился к историческому минимуму

Индекс потребительского доверия россиян приблизился к историческому минимуму

Индекс потребительского доверия россиян в третьем квартале 2018 года опустился на три пункта до 67относительно предыдущего периода. Показатель достиг минимума с 2016 года. Такие данные приводятся в исследовании The Conference Board, подготовленного в сотрудничестве с Nielsen.

далее →

5 декабря / Комментарии
В «Л'Этуаль» появились корзинки для посетителей, которым не требуется помощь консультантов

В «Л'Этуаль» появились корзинки для посетителей, которым не требуется помощь консультантов

В магазине «Л'Этуаль», открывшемся в ноябре в московском «Афимолле», появились корзинки для посетителей, которые не хотят, чтобы к ним подходили консультанты с советами.

далее →

4 декабря / Комментарии
«Дочки-Сыночки»: дети влияют на покупки родителей уже с 2-х лет

«Дочки-Сыночки»: дети влияют на покупки родителей уже с 2-х лет

Один из лидеров рынка детских товаров — сеть супермаркетов «Дочки-Сыночки», — в ходе очередного покупательского опроса потребительской лояльности (NPS), предложила своим клиентам ответить на вопрос о том, с кем они предпочитают совершать покупки в детских магазинах.

далее →

3 декабря / Комментарии
Связной запустил Smart Protect: обмен старого смартфона на новый

Связной запустил Smart Protect: обмен старого смартфона на новый

Объединенная компания Связной | Евросеть объявляет о запуске услуги «Smart Protect». Услуга позволяет при сдаче старого устройства сэкономить на покупке нового смартфона сумму до 70% от стоимости старого гаджета.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!