«Детский мир» открыл первый «Зоозавр»

Группа компаний «Детский мир» объявила об открытии первого магазина зоотоваров под брендом «Зоозавр». Первый магазин новой сети принял покупателей в торгово-развлекательном центре «Глобал-Сити» на Днепропетровской улице.

Торговая площадь первого «Зоозавра» составляет 200 квадратных метров. В магазине представлены товары ведущих мировых и российских производителей — корма, косметика, средства гигиены, лечебные товары и др. Товары из «Зоозавра» также появились в продаже в интернет-магазине «Детский мир» с возможностью доставки в любой из супермаркетов торговой сети. Ритейлер также подключил новый магазин в действующей в розничных сетях «Детский мир», ELC и ABC программе лояльности, позволяющей получать бонусы в размере 2% на оплату следующих покупок.

В компании рассчитывают, что выход на рынок рынок позволит «Детскому миру» диверсифицировать бизнес и обеспечить высокие темпы роста операционных показателей в будущем. В планах группы стоит завоевание лидерских позиций в сегменте зоотоваров. Крупнейшими игроками на российском рынке сегодня являются «4 лапы», «Бетховен», «Ле'Муррр», Cats & Dogs и Petshop. Рынок зоотоваров в России увеличился в 2017 году более чем на 10% и достиг отметки в 185 млрд рублей.