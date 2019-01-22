«Детский мир» планирует закрыть флагманский магазин в Москве

Ритейлер «Детский мир» планирует закрыть флагманский магазин, расположенный на Воздвиженке, сообщает RNS со ссылкой на три источника на рынке. Источники утверждают, что ритейлер закроет его в первом квартале 2019 г.

На сайте «Циан» 21 января было опубликовано объявление об аренде торговой площади от 1,5 тыс. до 7,2 тыс. кв. м по адресу: ул. Воздвиженка, д. 10. При этом в самом магазине нет объявлений о закрытии и переезде, а большая часть товаров продается со скидкой от 50% до 90%, пишет RNS. На официальном сайте «Детского мира» в разделе «Флагман» отсутствует контактная информация о магазине. В пресс-службе ритейлера от комментариев отказались.

Флагманский магазин «Детского мира» был открыт в августе 2014 г. Он занимает два этажа бывшего здания «Военторга». В ноябре 2017 г. гендиректор ритейлера Владимир Чирахов отмечал, что концепция флагманского магазина устарела.

«Детский мир» — крупнейшая сеть товаров для детей в России. 52,1% компании принадлежит АФК «Система», 14% — Российско-китайскому инвестиционному фонду. В прошлом году ритейлер открыл 100 новых магазинов, увеличив их общее число до 743.