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«Детский мир» планирует запуск маркетплейса по продаже одежды и обуви

«Детский мир» планирует запустить в 2020 г. пилотный маркетплейс по продаже обуви и одежды, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Также ритейлер планирует расширить ассортимент интернет-магазина с 50 тыс. до 250 тыс. товаров. По итогам пилотного запуска маркетплейс могут масштабировать на другие категории товаров.

Интернет-магазин detmir.ru работает с 2011 г., отмечается на сайте компании. Сегодня онлайн-сегмент является самым быстрорастущим каналом продаж ГК «Детский мир» — объем выручки интернет-магазина в 2018 г. вырос на 89,2% — до 8,8 млрд руб. в годовом исчислении. Доля продаж интернет-магазина в общей выручке составила 7,9%.

В сфере интернет-торговли детскими товарами на магазин detmir.ru приходится более половины всех продаж в интернете, по данным Data Insight. При этом развитие маркетплейсов названо одним из главных трендов в сфере торговли товарами для детей.

Автор: Анна
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