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«Детский мир» подготовился к «плохому сценарию»

Компания «Детский мир» сделал дополнительные закупки игрушек китайского производства на 2 млрд рублей. На этот шаг розничная сеть пошла на фоне опасения проблем с поставками из Поднебесной на фоне ситуации с коронавирусом, сообщают «Ведомости». По словам гендиректора «Детского мира» Владимира Чирахова, запасов, сделанных в начале года, должно хватить до конца августа.

Технически, ритейлер готов даже к полному прекращению поставок из Китая, несмотря на то, что расположенные в стране фабрики обеспечивают около половины всего ассортимента сети. Чирахов также отметил, что компания получила хорошие новости: китайские фабрики снова открылись для работы, хотя и не на полную мощность. В «Детском мире» отмечают, что к началу нового учебного года розничная сеть будет снабжена не менее чем 95% необходимых товаров.

Участники рынка считают, что работающие с китайскими фабриками ритейлеры могут начать испытывать проблемы с ассортиментом одежды в сезоне «Осень-Зима 2020-2021», которую необходимо заказывать уже сейчас. Ранее сообщалось, что распространение вируса частично нарушило график поставок одежды и обуви из Китая в Россию. Небольшое преимущество на рынке в этом году могут получить бренды с российским производством.

Автор: Анна
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