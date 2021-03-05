«Детский мир» подводит первые итоги работы собственного маркетплейса

Компания «Детский мир» сообщает первые результаты работы маркетплейса detmir.ru. В ноябре 2019 года состоялся запуск пилотной версии маркетплейса для категории «Одежда и обувь». Почти год спустя компания развернула маркетплейс уже на все категории товаров, включая игрушки и игры, товары для новорожденных и зоотовары.

Благодаря запуску маркетплейса ассортимент интернет-магазина по итогам 2020 года увеличился в 2,5 раза до 250 000 товарных позиций, при этом еженедельно он увеличивается почти на 10 тысяч наименований. Ожидается, что к концу 2021 года ассортимент приблизится к одному миллиону. В четвертом квартале прошлого года товарооборот маркетплейса продемонстрировал трехкратный рост, самыми популярными стали категории «Одежда и обувь», «Игрушки», «Канцелярия», «Книги». Только за 2020 год более 453 млн пользователей посетили интернет-магазин detmir.ru и мобильное приложение «Детмир».

Маркетплейс предоставляет покупателю возможность сформировать заказ из товаров всех представленных категорий от разных продавцов и получить в формате одной доставки.