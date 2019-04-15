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«Детский мир» показал новый логотип

Автор: Анна
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Новости об оффлайн ритейле

15 апреля / Комментарии
Связной | Евросеть: в I квартале 2019 года россияне купили 479 тыс. ноутбуков

Связной | Евросеть: в I квартале 2019 года россияне купили 479 тыс. ноутбуков

Объединённая компания Связной | Евросеть проанализировала российский рынок ноутбуков по итогам I квартала 2019 года. По данным Связной | Евросеть, с января по март текущего года всего в России было продано 479 тыс. ноутбуков на сумму 18,3 млрд рублей.

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12 апреля / Комментарии
Продажи игровых ноутбуков в России достигли 15 миллиардов рублей в 2018 году

Продажи игровых ноутбуков в России достигли 15 миллиардов рублей в 2018 году

«Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития сегмента игровых ноутбуков в 2018 году. Спрос на модели для игр вырос на 75% до 220 тысяч штук, а общий объем рынка в деньгах увеличился на 65% до 15 млрд рублей.

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12 апреля / Комментарии
«Глобус» впервые открыла гипермаркет в торговом центре

«Глобус» впервые открыла гипермаркет в торговом центре

Немецкая торговая сеть «Глобус» открыла гипермаркет в новом торговом центре у метро «Саларьево». Торжественное открытие прошло 11 апреля 2019 года и стало для «Глобус Россия» юбилейным.

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12 апреля / Комментарии
Сбербанк не планирует покупку ритейлера «О'Кей» в собственных интересах

Сбербанк не планирует покупку ритейлера «О'Кей» в собственных интересах

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что Сбербанк ведет переговоры о покупке "О'Кей". По информации агентства, банк обсуждает эту покупку, не планируя оставаться конечным собственником

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12 апреля / Комментарии
IKEA представила новый логотип

IKEA представила новый логотип

Шведская компания IKEA внесла незначительные изменения в дизайн своего логотипа. Каких-либо серьёзных изменений компания не стала вносить в логотип не стала.

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