«Детский мир» показал новый логотип

Ритейлер детских товаров «Детский мир» 18 марта зарегистрировал новый товарный знак с одноименным названием, следует из данных Спарк.

В новом логотипе изменен шрифт и палитра цветов.

Первым его увидят покупатели в новых магазинах, а в уже действующих смена логотипа будет происходить только после ремонта. Вскоре обновленный товарный знак появится и в интернет-магазине «Детского мира».