«Детский мир» показал новый логотип
Ритейлер детских товаров «Детский мир» 18 марта зарегистрировал новый товарный знак с одноименным названием, следует из данных Спарк.
В новом логотипе изменен шрифт и палитра цветов.
Первым его увидят покупатели в новых магазинах, а в уже действующих смена логотипа будет происходить только после ремонта. Вскоре обновленный товарный знак появится и в интернет-магазине «Детского мира».
«„Детский Мир“ планирует использовать новый логотип во всех открывающихся новых розничных магазинах. Обновление вывесок и пр. в открытых ранее магазинах не планируется. В уже действующих магазинах замена будет происходить только в рамках ремонта и/или реновации», — сказал представитель компании.