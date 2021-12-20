«Детский мир» представляет рейтинг новогодних подарков для детей

Аналитики ГК «Детский мир» провели анализ покупок в ноябре и начале декабря 2021 года и составили рейтинг новогодних подарков, которые родители приобретают для своих детей в преддверии нового года.

Традиционно большой популярностью у покупателей пользуется продукция производителей MGA Entertainment, Mattel, Hasbro. В то же время отмечается высокий интерес и к собственным торговым маркам компании, например, Attivio и BabyGo. В этом году впервые за несколько лет в топ лучших новогодних подарков вошли настольные игры, например, «Имаджинариум» от Attivio.

Одним из самых желанных новогодних подарков для девочки станет набор кукол L.O.L., мега-набор для создания слаймов или интерактивная мягкая игрушка от FurReal Friends. А мальчик будет рад обнаружить под елкой долгожданный бластер Nerf, игровой набор от Hot Wheels, химический набор от Attivio или конструктор от Mega Bloks. Прекрасным подарком для всей семьи на новогодние каникулы станет увлекательная настольная игра «Имаджинариум».

«Сеть магазинов „Детский мир“, интернет-магазин www.detmir.ru, а также мобильное приложение ежегодно становятся наиболее популярными площадками при выборе подарков для детей к Новому году в России, Казахстане и Беларуси. В предстоящем новогоднем сезоне мы ожидаем высоких показателей как онлайн, так и офлайн-продаж и заранее подготовились к большому наплыву покупателей. Во всех торговых объектах компании соблюдаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, наши клиенты могут воспользоваться услугой курьерской доставки или оформить самовывоз товара из любого удобного розничного магазина сети, что позволит сэкономить время.», — рассказала Юлия Поликарпова, начальник управления по внешним коммуникациям ГК «Детский мир».

ТОП-15 новогодних подарков для детей*:

Набор L.O.L. Surprise! Extreme Movie Surprise; Набор игровой Hot Wheels «Сити. Невообразимый гараж с тиранозавром»; Игра настольная Attivio «Имаджинариум. Детство. Ночь чудес»; FurReal Friends «Питомец Панда»; Игрушка «Мега башня щенков» из мультфильма «Щенячий патруль»; Набор игровой Nerf «Шоквэйв»; Набор химический Attivio «Большая книга волшебника»; Конструктор Mega Construx «Пожарная команда»; Zuru Rainbocorns Fairycorn; Машина New Bright 1/10 Meg-Zilla; Конструктор SLUBAN Лыжная площадка; Мега студия для создания слаймов Attivio; Фигурка Jurassic World «Атакующий Тирекс»; Игровой центр BabyGo «Активити»; Конструктор Mega Bloks «Щенячий патруль. Маршал спешит на помощь».

* Рейтинг составлен по данным продаж в ноябре-декабре 2021 года в сети магазинов «Детский мир».