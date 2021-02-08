«Детский мир» представляет рейтинг подарков ко Дню защитника Отечества

Компания «Детский мир» публикует ТОП-7 самых популярных игрушек для мальчиков к 23 февраля.

По данным продаж сети магазинов «Детский мир», самым ожидаемым подарком для мальчиков станет игровой набор от Hot Wheels. Высоким спросом будут пользоваться бластеры Nerf и, конечно же, конструкторы Lego. Мальчики также будут рады получить в подарок различные игровые наборы и машинки из коллекции «Щенячий патруль».

Благодаря продуктивным партнерским отношениям «Детский мир» с ведущими мировыми производителями цены на популярные бренды в магазинах сети в этом году остались на уровне 2020 года. Средняя стоимость подарка к 23 февраля не превысит 800 рублей.

«23 февраля традиционно в нашей стране принято считать праздником всех мужчин вне зависимости от возраста. Если с выбором подарка для взрослых, как правило, не возникает сложностей, то в разнообразном мире игрушек для мальчиков даже молодым мамам и папам сориентироваться бывает не так просто. Рейтинг, составленный аналитиками компании „Детский мир“, поможет родителям быстро определиться и выбрать самый лучший подарок для своего маленького защитника», — рассказала Юлия Поликарпова, начальник управления по внешним коммуникациям.

ТОП-7 игрушек для мальчиков:

Набор игровой Hot Wheels Скоростные мертвые петли; Бластер Nerf Шоквэйв; Машинка «Щенячий патруль Мега щенки 2»; Набор опытов Attivio Wow Science; Машинка Mobicaro РУ Дрифт; Конструктор LEGO City Торговая улица; Набор железнодорожный Mobicaro;

*Рейтинг составлен по результатам продаж сети магазинов «Детский мир» в 2020 году