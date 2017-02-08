«Детский мир» провел IPO на Московской бирже

Ритейлер «Детский мир» провел публичное размещение акций на Московской бирже по цене 85 рублей за ценную бумагу. Акции компании размещены под тикером DSKY по нижней границе ранее объявленного ценового диапазона — 85–105 рублей за акцию. Капитализация «Детского мира» на момент начала торгов составит 62,8 млрд рублей.

Объем размещения на Московской бирже на открытии торгов составит 18,4 млрд руб., продающие акционеры реализовали 216,5 млн акций.

В случае успешной реализации опциона дополнительного размещения, общий объем предложения достигнет 21,1 млрд руб., а пакет проданных акций — 247,9 млн ценных бумаг.

В свободном обращении при реализации опциона будет находиться 33,55%. Торговля акциями начнётся в пятницу, 10 февраля, отметил представитель биржи.

Более 90% заявок было подано иностранными инвесторами, уточнил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«РФПИ сам не участвовал и не инвестировал в IPO, потому что мы не хотели создавать конфликт интересов, где мы с одной стороны продаем, а с другой участвуем. Но в этой сделке поучаствовал ряд наших партнеров, ведущих суверенных фондов», — добавил Дмитриев.

16 января «Детский мир» официально подтвердил планы по проведению IPO на Московской бирже. В рамках первичного размещения акций на бирже ценные бумаги предложили АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд (через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited), а также менеджмент компании и АФК «Система».

Доля АФК «Система» в результате IPO сократилась с 72,57% до 50% плюс одной акции. Доля РКИФ снизилась с 23,1% до 13,1%. Индивидуальные акционеры, включая топ-менеджмент «Детского мира» и АФК «Система» продали 7,2 млн акций, у них осталось по итогам размещения 3,35% капитала ритейлера.

По словам президента АФК «Система» Михаила Шамолина, в капитал «Детского мира» в результате IPO вошли российские и зарубежные инвесторы из Европы, США и Азии.