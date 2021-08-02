«Детский мир» сообщает об усилении команды топ-менеджмента

Компания «Детский мир» объявляет об изменении в составе топ-менеджмента. В связи с ускоренными темпами реализации новой амбициозной стратегии компании, развертывания бизнес-вертикалей и цифровой трансформации было принято решение усилить команду топ-менеджмента экспертами с релевантным опытом цифровизации ритейла и внедрения передовых решений.

Финансовый директор Анна Гарманова покидает Компанию с 1 августа 2021 года. Новым финансовым директором и членом Правления Компании назначается Андрей Спивак с 16 августа 2021 года.

Андрей Спивак более 19 лет работает в розничном бизнесе и сегменте товаров повседневного спроса, имеет большой опыт построения процессов стратегического и оперативного финансового планирования, управленческой финансовой отчетности и анализа, включая внедрение соответствующих ИТ-решений. До перехода в «Детский мир» работал в компании «Магнит», где занимал ряд руководящих должностей: директор по продвинутой аналитике и большим данным, директор по экономике и контроллингу, заместитель финансового директора. Ранее работал в X5 Retail Group на руководящих должностях: финансовый директор формата «Перекресток», директор по внедрению стратегии и директор по финансовому планированию и анализу. До этого был финансовым директором Wrigley Украина и занимал различные позиции в финансовой функции в Wrigley Россия и Wrigley GMBH (Мюнхен). Окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.

«У Андрея богатый опыт в финансовом управлении, инвестиционном контроле и сопровождении цифровой трансформации компаний. Подобная синергия будет способствовать успешной реализации нашей амбициозной стратегии и цифровизации. Андрею предстоит решать задачи по поддержанию бизнес-эффективности Компании и высоких дивидендов, стратегическому планированию и распределению инвестиций в новые бизнес-вертикали. Желаю Андрею успешно реализовать намеченные планы и превзойти ожидания. Хочу также поблагодарить Анну Гарманову за огромный вклад в развитие Компании, благодаря которому „Детский мир“ стал крупным федеральным публичным ритейлером с уникальной бизнес-моделью и высокими финансовыми показателями», — отметила генеральный директор ПАО «Детский мир» Мария Давыдова.

«Переход в «Детский мир» для меня — это новые профессиональные вызовы и интересные масштабные задачи. Я рад стать частью команды крупного федерального игрока с уникальной омниканальной бизнес-моделью. Уверен, что имеющийся опыт будет полезен Группе компаний и усилит её лидерские позиции на рынке, — прокомментировал финансовый директор ГК «Детский мир» Андрей Спивак.

С 15 июля 2021 года на должность операционного директора и члена Правления Компании назначен Сергей Ли.

Сергей будет отвечать за стратегическое и операционное управление розничными сетями ГК «Детский мир» в России, Казахстане и Беларуси, разработку концепций разных форматов магазинов, управление торговыми технологиями и поддержку цифровой трансформации.

Опыт работы Сергея в розничном бизнесе превышает 17 лет. До перехода в компанию «Детский мир» Сергей занимал должность управляющего директора в ГК «М.Видео-Эльдорадо», где отвечал за операционную деятельность бренда «Эльдорадо», работал директором направления «Бытовая электроника» в компании «М.Видео», где управлял всей закупочной, маркетинговой и логистической деятельностью. Ранее в качестве исполнительного директора возглавлял крупнейшую розничную сеть электроники Sulpak (Казахстан) и отвечал за развитие бизнеса представительства компании Philips в России. Сергей окончил Московский технический университет связи и информатики.

«Компания продолжает успешно трансформироваться в цифрового ритейлера с развивающимися розничными форматами, уникальной бизнес-моделью и технологическими решениями. Экспертиза Сергея позволит ускорить темп роста, расширить географию присутствия и усовершенствовать клиентский опыт, базирующийся на цифровых инструментах. Желаю Сергею успешно справиться с новыми вызовами и добиться значительных операционных результатов», — прокомментировала генеральный директор ПАО «Детский мир» Мария Давыдова.