«Детский мир» увеличил объем онлайн-продаж в России на 42,7% до 35,2 млрд руб.

Компания «Детский мир» объявляет неаудированные финансовые результаты по МСФО (IFRS) за третий квартал и девять месяцев, завершившиеся 30 сентября 2021 года.

Основные показатели девяти месяцев 2021 года

«Мы очень довольны результатами третьего квартала: Группа продемонстрировала рост скорректированной EBITDA за квартал 12,5%, а совокупный рост с начала года составил 21,4%. Благодаря успешному завершению сезона подготовки к учебному году и значительному росту доли продаж СТМ и прямого импорта, которая в России достигла рекордных 53,0%, Компании удалось сохранить высокий уровень рентабельности по EBITDA — 13,3%.

Мы продолжаем дальнейшую уверенную консолидацию рынка, нарастив 18,9% общего объема выручки за девять месяцев, еще раз подтверждая статус абсолютного лидера на рынке детских товаров в России и Казахстане. При этом ключевым достижением является продолжающийся высокий рост онлайн-продаж: в третьем квартале общий объем онлайн-продаж в России увеличился на 43,7%, а доля онлайн-продаж составила 27,0%.

Наш ключевой фокус заключается в эффективном расширении логистической, розничной и цифровой инфраструктуры для достижения высоких результатов как офлайн, так и онлайн-сегмента. В октябре был запущен наш третий региональный распределительный центр в Новосибирске, благодаря которому мы сможем ускорить доставку всех необходимых товаров клиентам Сибирского федерального округа.

В начале ноября практически по всей России были введены ограничения из-за распространения COVID-19, и работа наших некоторых магазинов также подверглась изменениям: от сокращения ассортимента, функционирования в формате пункта выдачи заказов до полного закрытия. Тем не менее, основная часть наших магазинов продолжает работу в привычном режиме.

Ввиду ограниченной работы наших магазинов в начале ноября на фоне COVID-19 и неопределенности относительно дальнейших запретительных действий, Компания рекомендует акционерам распределить 60% от скорректированной чистой прибыли за 9 месяцев 2021 года по РСБУ в качестве промежуточных дивидендов, то есть 3,8 млрд руб. При этом, Компания остается верна своей прежней дивидендной политике. Рекомендация по итоговому размеру дивидендов будет зависеть от результатов четвертого квартала.

Считаем, что результаты прошлого года доказали высокую устойчивость нашей омниканальной модели, и мы с оптимизмом смотрим на то, как переживем текущую неблагоприятную ситуацию, учитывая наши возможности и опыт для перераспределения ресурсов в онлайн-каналы продаж, а также своевременную реакцию на изменившееся поведение наших покупателей».

Мария Давыдова, генеральный директор ПАО «Детский мир»