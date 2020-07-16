«Детский мир» увеличил общую выручку на 22,1% по итогам июня 2020 года

Крупнейший в России и Казахстане розничный оператор торговли детскими товарами ГК «Детский мир», объявляет операционные результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня 2020 года.

Ключевые операционные показатели второго квартала 2020 года

Объем консолидированной неаудированной выручки Группы во 2-м квартале 2020 года увеличился на 2,9% до 28,8 млрд руб. по сравнению с 28 млрд руб. во 2-м квартале 2019 года.

Выручка онлайн-сегмента выросла в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 8,7 млрд рублей.

Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 31,1%.

Доля курьерской доставки онлайн-заказов выросла на 10,8 п.п. до 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане снизился на 18,2% до 627 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 0,8%:

сопоставимый объем чеков снизился на 11,3%;

сопоставимый размер среднего чека увеличился на 13,7%.

Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 1,1%:

сопоставимый объем чеков снизился на 11,0%;

сопоставимый размер среднего чека увеличился на 13,5%.

Во 2-м квартале 2020 года было открыто 12 новых магазинов сети «Детский мир». По состоянию на 30 июня 2020 года общее число магазинов Группы компаний составило 850:

в России временно приостановили свою работу 3 магазина сети «Детский мир». Белорусская сеть «Детмир» и казахстанская сеть «Детский мир» работали в обычном режиме.

Общая торговая площадь Компании увеличилась на 10,1% год к году до 855 тыс. кв. м.

Число держателей карт лояльности сети магазинов «Детский мир» увеличилось на 12,9% год к году до 25,1 млн человек, при этом число активных держателей карт составило 10,5 млн человек. Доля совокупных продаж с использованием карт лояльности составила 86%.

Ключевые операционные показатели первого полугодия 2020 года

Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 1-м полугодии 2020 года увеличился на 7% до 59,8 млрд руб. по сравнению с 55,9 млрд руб. в 1-м полугодии 2019 года.

Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,1 млрд рублей.

Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 24,5%.

Доля курьерской доставки онлайн-заказов выросла на 4,6 п.п. до 19,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане снизился на 6,1% до 1 601 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 2,5%:

сопоставимый объем чеков снизился на 3,0%;

сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,7%.

Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 2,4%:

сопоставимый объем чеков снизился на 3,1%;

сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,7%.

В 1-м полугодии 2020 года было открыто 20 новых магазинов сети «Детский мир», а также один магазин сети «ПВЗ Детмир» и один магазин сети «Зоозавр».

Ключевые события второго квартала 2020 года

В июне 2020 года Годовое Общее собрание акционеров утвердило выплату финальных дивидендов по итогам 2019 года в размере 2,2 млрд руб., что соответствует 3,0 руб. на одну обыкновенную акцию.

В июне 2020 года основной акционер Компании ПАО АФК «Система» совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом успешно завершили сделку по предложению акций Компании. Размер предложения составил 118 млн существующих акций Компании, что соответствует 15,9% акционерного капитала «Детского мира». В результате доля акций Компании в свободном обращении составила 75%, доля АФК «Система» — 20,38%, РКИФ — 4,62%.

По состоянию на конец мая 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) временно приостановили свою работу 38 магазинов сети «Детский мир» в России, а также все 58 магазинов сетей ELC и ABC.

По состоянию на конец апреля 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) временно приостановили свою работу 83 магазина сети «Детский мир» в России, а также все 58 магазинов сетей ELC и ABC. В Казахстане были временно закрыты 36 магазинов, при этом в большей части точек закрытых магазинов были организованы места выдачи заказов интернет-магазина сети «Детский мир».

В апреле 2020 года ПАО «Детский мир» успешно осуществило выпуск биржевых облигаций серии БО-06 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со ставкой купона 7,0% годовых. Срок оферты — 3 года.

Ключевые события после отчетного периода

По состоянию на 15 июля 2020 года в связи с ужесточением мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции 38 магазинов сети «Детский мир» в Казахстане временно приостановили свою работу, при этом в большей части точек закрытых магазинов организованы места выдачи заказов интернет-магазина.

В июле 2020 года Денис Гуров был назначен новым директором по логистике и членом правления Компании. Опыт работы Дениса Гурова в ритейле и логистических компаниях составляет более шестнадцати лет (ГК «Дикси», аптечная сеть «36,6», DHL). На посту директора по логистике Денис Гуров будет отвечать за дальнейшее усиление логистических мощностей посредством запуска региональных распределительных центров в крупных городах России и развитие сервисов доставки.

В июне 2020 года количество скачиваний мобильного приложения «Детского мира» превысило отметку в 3 000 000, зафиксировано более 15 млн запусков приложения на мобильных устройствах. Половина всех онлайн-заказов оформлена через мобильное приложение. Приложение имеет высокий рейтинг среди всех бесплатных приложений в России с оценкой 4,6 в App Store и 4,7 в Google Play.

Компания продолжила внедрять проекты, направленные на повышение оперативности экспресс-доставки и «последней мили» при участии партнеров: Boxberry, PickPoint, «Яндекс.Такси».