«Детский мир» увеличил онлайн-продажи школьных товаров в 3,5 раза в августе 2020 года

«Детский мир» — крупнейший в России и Казахстане розничный оператор торговли детскими товарами, раскрывает результаты продаж по итогам августа 2020 года.

В августе Компания продолжает демонстрировать высокий темп роста общих продаж: объем неаудированной выручки Группы увеличился на 15,1% год к году. Компании удалось увеличить темп роста сопоставимых продаж магазинов (LFL) сети «Детский мир» до 7,5% год к году по сравнению с 2,5% в первом полугодии 2020 года. Ключевым драйвером роста общих продаж стали товары школьного сезона. Объем общих продаж школьных товаров вырос на 23,6% год к году.

При этом «Детский мир» сохранил взрывной темп роста онлайн-продаж по итогам августа. Объем товарооборота интернет-магазина и мобильного приложения «Детского мира» увеличился в 2,6 раза год к году. Лидерами интернет-продаж стали товары школьного сезона (+247%): «Принадлежности для черчения» (+512%), «Принадлежности для письма» (+452%), «Школьная галантерея» (+300%) и «Школьная одежда и обувь» (+226%). «Игрушки» также продемонстрировали высокий темп роста, объем онлайн-продаж этой категории увеличился практически в 2,6 раза год к году.

Более 90% онлайн-выручки составил самовывоз интернет-заказов из розничных магазинов сети «Детский мир». Компания продолжает обеспечивать высокий уровень сервиса сборки и выдачи товаров: 95% онлайн-заказов, собранных с полки магазина, выдается на кассе покупателю в течение 60 минут с момента оформления заказа.

По состоянию на 1 сентября 2020 года, все магазины сети «Детский мир» продолжают работать в обычном режиме.