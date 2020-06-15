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«Детский мир» увеличил скорректированную EBITDA на 40% в мае 2020 года

ГК «Детский мир» раскрывает ключевые финансовые и операционные итоги за апрель и май 2020 г. в связи с постепенным снятием экстренных ограничительных и карантинных мер, принятых из-за эпидемии COVID-19.

Ключевые финансовые показатели мая 2020 года

Консолидированная неаудированная выручка Группы увеличилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10,1 млрд рублей.

Выручка онлайн-сегмента выросла в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,1 млрд рублей.

  • Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 32%.
  • При этом доля курьерской доставки онлайн-заказов выросла на 9,6 п.п. до 22,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По состоянию на 31 мая 2020 года большинство из 851 магазина Группы были открыты для покупателей.

  • В России временно приостановили свою работу 38 магазинов сети «Детский мир», а также все 58 магазинов сетей ELC и ABC.
  • Компания полностью возобновила операционную деятельность всей розничной сети в Казахстане.
  • Белорусская сеть «Детмир» работала в обычном режиме.

Валовая рентабельность выросла на 0.6 п.п. по сравнению с маем 2019 года до 29,6%, главным образом за счет существенного роста доли продаж в категории «Одежда и обувь» (рост на 7,6 п.п. по сравнению с маем 2019 года до 35%). Доля продаж высокомаржинальных товаров выросла благодаря эффекту отложенного спроса и приближающемуся летнему сезону.

Доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в процентном соотношении к выручке сократилась на 1,6 п.п. по сравнению с маем 2019 года до 20,1%.

  • Благодаря принятым антикризисным мерам Компания снизила расходы на аренду в процентах от выручки на 0,9 п.п. по сравнению с маем 2019 года.
  • Расходы на персонал в процентах от выручки снизились на 0,1 п.п. по сравнению с маем 2019 года.
  • Высокий рост бесплатного трафика в онлайн-канале позволил оптимизировать маркетинговые расходы в процентах от выручки на 0,04 п.п. по сравнению с маем 2019 года.

Рентабельность скорректированной EBITDA увеличилась на 2,4 п.п. по сравнению с маем 2019 года до 10,0%.

  • Показатель скорректированной EBITDA вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 005 млн рублей.
  • Показатель EBITDA вырос на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 959 млн рублей.

Чистый долг на 31 мая 2020 года составил 26,4 млрд руб. Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA LTM составил 1,8х против 2,1х на конец мая 2019 года.

Ключевые финансовые показатели апреля 2020 года

Консолидированная неаудированная выручка Группы сократилась на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7,5 млрд рублей.

Выручка онлайн-сегмента выросла в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,9 млрд рублей.

  • Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России выросла практически в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 41,6%.
  • При этом доля курьерской доставки онлайн-заказов выросла на 14,1 п.п. до 25,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По состоянию на 30 апреля 2020 года большинство из 846 магазинов Группы оставались открытыми для покупателей.

  • В России временно приостановили свою работу 83 магазина сети «Детский мир», а также все 58 магазинов сетей ELC и ABC.
  • В Казахстане были временно закрыты 36 магазинов, при этом в большей части точек закрытых магазинов были организованы места выдачи заказов интернет-магазина сети «Детский мир».
  • Белорусская сеть «Детмир» работала в обычном режиме.

Валовая рентабельность снизилась 8,7 п.п. по сравнению с апрелем 2019 года до 27,8%, в основном за счет существенного роста доли продаж низкомаржинальных товаров (детское питание, подгузники).

Доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в процентном соотношении от выручки сократилась на 2,1 п.п. по сравнению с апрелем 2019 до 20,1%. Благодаря принятым антикризисным мерам Компании удалось снизить расходы на аренду и персонал в процентах от выручки на 0,7 п.п. и 1,2 п.п. по сравнению с апрелем 2019 года соответственно.

Рентабельность скорректированной EBITDA снизилась на 7,3 п.п. по сравнению с апрелем 2019 года до 7,8%.

  • Показатель скорректированной EBITDA снизился на 58,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 580 млн рублей.
  • Показатель EBITDA снизился на 58,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 576 млн рублей.

Чистый долг на 30 апреля 2020 года составил 27,9 млрд руб. Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA LTM составил 2,0х против 1,8х на конец апреля 2019 года.

Автор: Анна
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