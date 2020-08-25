«Детский мир» увеличил скорректированную EBITDA на 48% в июне 2020 года

ГК «Детский мир» объявляет неаудированные финансовые результаты по МСФО (IFRS) за второй квартал и первое полугодие, завершившееся 30 июня 2020 года.

Ключевые финансовые показатели второго квартала 2020 года

Ключевые финансовые показатели первого полугодия 2020 года

Ключевые события второго квартала 2020 года

Ключевые события после отчетного периода

«Детский мир» успешно преодолевает кризис, вызванный пандемией COVID-19. По итогам второго квартала нашей команде удалось не только восстановить понесенные в апреле потери в выручке, но и увеличить скорректированную EBITDA на 2,9%. В июле мы полностью нормализовали бизнес и вернулись к двузначному росту общих продаж на уровне 13,9%, несмотря на высокие темпы роста по итогам июля прошлого года (+18%). При этом в этом месяце мы ожидаем увеличения EBITDA не менее чем на 25% год к году.

Высокие результаты достигнуты благодаря трансформации Компании в омниканальный бизнес, что позволило нам оперативно адаптироваться к новым рыночным условиям. После окончания периода режима самоизоляции и возращения покупателей к привычной жизни, онлайн-продажи «Детского мира» сохранили высокие темпы роста. Так, например, в июле выручка интернет-магазина увеличилась более чем в два с половиной раза год к году, при этом доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России достигла 25,3%.

На фоне новых рыночных возможностей и вызовов наша команда приняла решение обновить среднесрочную стратегию развития Компании. В первую очередь, «Детский мир» планирует удержать лидерство в сегменте «Детство» и сохранить двузначные темпы роста продаж за счет развития омниканальной бизнес-модели.

Мы ставим перед собой амбициозную цель: довести долю онлайн-канала в продажах до 45% в среднесрочной перспективе благодаря развитию сервисов прямой доставки и сборки заказов в магазинах сети. Мы хотим обеспечить доставку на следующий день не менее 80% всех онлайн-заказов за счет построения эффективной региональной логистической сети. Кроме того, мы планируем значительно расширить ассортимент детских товаров до 2,4 млн наименований (SKU) за счет развития собственного маркетплейса.

Нашим ключевым приоритетом является достижение высочайшего уровня клиентского опыта во всех каналах продаж, в том числе достижение лидерства среди всех e-comm продуктов по удобству использования мобильного приложения и интернет-магазина. Также мы видим отличную возможность выйти на рынок цифровых сервисов для детей на базе трафика интернет-магазина detmir.ru.

К концу 2024 года мы планируем открыть не менее 800 магазинов нового сверхмалого формата «ПВЗ Детмир», что позволит нам одновременно увеличить проникновение в малые города и населённые пункты, а также улучшить сервис доставки онлайн-заказов. При этом мы подтверждаем объявленные в начале марта цели Компании открыть не менее 300 магазинов традиционного формата сети «Детский мир» и сохранить двузначный уровень рентабельности по скорректированной EBITDA.

И, наконец, было принято решение о масштабировании сети «Зоозавр». В среднесрочной перспективе мы планируем открыть не менее 500 торговых точек и достичь 30% долю онлайн-продаж товаров для животных. Наша цель – лидерство в этом сегменте с двузначной рыночной долей».

Мария Давыдова, генеральный директор ПАО «Детский мир»