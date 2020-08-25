«Детский мир» увеличил скорректированную EBITDA на 48% в июне 2020 года
ГК «Детский мир» объявляет неаудированные финансовые результаты по МСФО (IFRS) за второй квартал и первое полугодие, завершившееся 30 июня 2020 года.
Ключевые финансовые показатели второго квартала 2020 года
- Объем консолидированной неаудированной выручки Группы во 2-м квартале 2020 года увеличился на 2,9% до 28,8 млрд руб. по сравнению с 28 млрд руб. во 2-м квартале 2019 года.
- Выручка онлайн-сегмента выросла в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 8,7 млрд рублей.
- Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась до 31,2%, или в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
- Доля курьерской доставки онлайн-заказов выросла на 10,8 п.п. до 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
- Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане снизился на 17,3% до 634 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 0,8%:
- сопоставимый объем чеков снизился на 11,3%;
- сопоставимый размер среднего чека увеличился на 13,7%.
- Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 1,1%:
- сопоставимый объем чеков снизился на 11,0%;
- сопоставимый размер среднего чека увеличился на 13,5%.
- Во 2-м квартале 2020 года было открыто 12 новых магазинов сети «Детский мир». По состоянию на 30 июня 2020 года общее число магазинов Группы компаний составило 850:
- в России временно приостановили свою работу 3 магазина сети «Детский мир». Белорусская сеть «Детмир» и казахстанская сеть «Детский мир» работали в обычном режиме.
- Общая торговая площадь Компании увеличилась на 10,1% год к году до 855 тыс. кв. м.
- Валовая прибыль снизилась на 6,6% до 8,9 млрд руб. по сравнению со 2-м кварталом 2019 г.; валовая рентабельность составила 30,8%.
- Доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов[6] в процентном соотношении к выручке сократилась с 21,6% до 18,5% благодаря повышению операционной эффективности.
- Показатель скорректированная EBITDA[7] вырос на 2,9% до 3,6 млрд руб. по сравнению с 3,5 млрд руб. во 2-м квартале 2019 г., рентабельность скорректированной EBITDA осталась на уровне 12,3%. Показатель EBITDA составил 3,5 млрд руб. (+4,4% г-к-г).
- Показатель скорректированная прибыль за период составил 1,4 млрд руб. (-29,4% г-к-г). Прибыль за период без учета корректировок составила 1,4 млрд руб. (-28,6% г-к-г).
- Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA LTM снизился до 1,6 раз на конец июня 2020 года.
Ключевые финансовые показатели первого полугодия 2020 года
- Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 1-м полугодии 2020 года увеличился на 7,1% до 59,9 млрд руб. по сравнению с 55,9 млрд руб. в 1-м полугодии 2019 года.
- Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,1 млрд рублей.
- Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась до 24,6%, или в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
- Доля курьерской доставки онлайн-заказов выросла на 4,6 п.п. до 19,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
- Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане снизился на 6,1% до 1 601 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 2,5%:
- сопоставимый объем чеков снизился на 3,0%;
- сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,7%.
- Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 2,4%:
- сопоставимый объем чеков снизился на 3,1%;
- сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,7%.
- В 1-м полугодии 2020 года было открыто 20 новых магазинов сети «Детский мир», а также один магазин сети «ПВЗ Детмир» и один магазин сети «Зоозавр».
- Валовая прибыль увеличилась на 2,1% до 18 млрд руб. по сравнению с 1-м полугодием 2019 г.; валовая рентабельность составила 30%.
- Доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в процентном соотношении к выручке сократилась с 21,9% до 20,3% благодаря повышению операционной эффективности.
- Показатель скорректированная EBITDA вырос на 9,1% до 5,8 млрд руб. по сравнению с 5,3 млрд руб. в 1-м полугодии 2019 г., рентабельность скорректированной EBITDA выросла на 0,2 п.п. год к году до 9,7%. Показатель EBITDA составил 5,4 млрд руб. (+8,4% г-к-г).
- Показатель скорректированная прибыль за период составил 1,4 млрд руб (-42,5% г-к-г). Прибыль за период без учета корректировок составил 1,1 млрд руб. (-49,7% г-к-г).
Ключевые события второго квартала 2020 года
- В июне 2020 года Годовое Общее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 2,2 млрд руб., что соответствует 3,0 руб. на одну обыкновенную акцию.
- В июне 2020 года основной акционер Компании ПАО АФК «Система» совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом успешно завершили сделку по вторичному предложению акций Компании. Размер этого предложения составил 118 млн существующих акций Компании, что соответствует 15,9% акционерного капитала «Детского мира». В результате этой сделки, доля акций Компании в свободном обращении составила 75%-1 акция, доля АФК «Система» – 20,38%, РКИФ – 4,62%.
- По состоянию на конец мая 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) временно приостановили свою работу 38 магазинов сети «Детский мир» в России, а также все 58 магазинов сетей ELC и ABC.
- По состоянию на конец апреля 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) временно приостановили свою работу 83 магазина сети «Детский мир» в России, а также все 58 магазинов сетей ELC и ABC. В Казахстане были временно закрыты 36 магазинов, при этом в большей части точек закрытых магазинов были организованы места выдачи заказов интернет-магазина сети «Детский мир».
- В апреле 2020 года ПАО «Детский мир» успешно осуществило выпуск биржевых облигаций серии БО-06 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со ставкой купона 7,0% годовых. Срок оферты – 3 года.
Ключевые события после отчетного периода
- По состоянию на 25 августа 2020 года все магазины сети «Детский мир» продолжают работать в обычном режиме.
- В августе 2020 года Совет директоров рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров Компании распределить оставшуюся часть нераспределенной прибыли за четвертый квартал 2019 года. Объем рекомендованных к выплате дивидендов составил 1,8 млрд рублей, что соответствует 2,5 рублям на одну обыкновенную акцию. Общий объем выплаченных дивидендов по результатам за 2019 год может составить 7,8 млрд рублей (100% чистой прибыли по РСБУ), что соответствует 10,6 рублям на одну обыкновенную акцию.
- В июле 2020 года Компания запустила первый региональный распределительный центр на территории индустриального парка класса А+ «PNK Парк Ростов-на-Дону», девелопером которого является PNK group. «Детский мир» арендовал 6 000 кв. метров складских площадей на семь лет с возможностью дальнейшего расширения. Общий объем капитальных инвестиций в проект составляет около 100 млн рублей.
«Детский мир» успешно преодолевает кризис, вызванный пандемией COVID-19. По итогам второго квартала нашей команде удалось не только восстановить понесенные в апреле потери в выручке, но и увеличить скорректированную EBITDA на 2,9%. В июле мы полностью нормализовали бизнес и вернулись к двузначному росту общих продаж на уровне 13,9%, несмотря на высокие темпы роста по итогам июля прошлого года (+18%). При этом в этом месяце мы ожидаем увеличения EBITDA не менее чем на 25% год к году.
Высокие результаты достигнуты благодаря трансформации Компании в омниканальный бизнес, что позволило нам оперативно адаптироваться к новым рыночным условиям. После окончания периода режима самоизоляции и возращения покупателей к привычной жизни, онлайн-продажи «Детского мира» сохранили высокие темпы роста. Так, например, в июле выручка интернет-магазина увеличилась более чем в два с половиной раза год к году, при этом доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России достигла 25,3%.
На фоне новых рыночных возможностей и вызовов наша команда приняла решение обновить среднесрочную стратегию развития Компании. В первую очередь, «Детский мир» планирует удержать лидерство в сегменте «Детство» и сохранить двузначные темпы роста продаж за счет развития омниканальной бизнес-модели.
Мы ставим перед собой амбициозную цель: довести долю онлайн-канала в продажах до 45% в среднесрочной перспективе благодаря развитию сервисов прямой доставки и сборки заказов в магазинах сети. Мы хотим обеспечить доставку на следующий день не менее 80% всех онлайн-заказов за счет построения эффективной региональной логистической сети. Кроме того, мы планируем значительно расширить ассортимент детских товаров до 2,4 млн наименований (SKU) за счет развития собственного маркетплейса.
Нашим ключевым приоритетом является достижение высочайшего уровня клиентского опыта во всех каналах продаж, в том числе достижение лидерства среди всех e-comm продуктов по удобству использования мобильного приложения и интернет-магазина. Также мы видим отличную возможность выйти на рынок цифровых сервисов для детей на базе трафика интернет-магазина detmir.ru.
К концу 2024 года мы планируем открыть не менее 800 магазинов нового сверхмалого формата «ПВЗ Детмир», что позволит нам одновременно увеличить проникновение в малые города и населённые пункты, а также улучшить сервис доставки онлайн-заказов. При этом мы подтверждаем объявленные в начале марта цели Компании открыть не менее 300 магазинов традиционного формата сети «Детский мир» и сохранить двузначный уровень рентабельности по скорректированной EBITDA.
И, наконец, было принято решение о масштабировании сети «Зоозавр». В среднесрочной перспективе мы планируем открыть не менее 500 торговых точек и достичь 30% долю онлайн-продаж товаров для животных. Наша цель – лидерство в этом сегменте с двузначной рыночной долей».
Мария Давыдова, генеральный директор ПАО «Детский мир»