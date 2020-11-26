«Детский мир» занял первое место среди российских ритейлеров в рейтинге лучших работодателей Forbes
Компания «Детский мир» заняла 29-ое место в рейтинге Forbes «50 лучших работодателей России 2020», опубликованном накануне. Таким образом, компания стала первой среди российских ритейлеров.
При оценке компаний Forbes рассматривал разные критерии, которые были разделены на категории «Сотрудники», «Общество» и «Экология». В первой учитывались зарплата, обучение, социальный пакет и условия труда, во второй — создание рабочих мест, благотворительная деятельность и инвестиции в инфраструктуру, а в третьей — выбросы компании и получаемые ей штрафы, потребление ресурсов и экологическая политика. Также отдельный вес добавила оценка экспертов, в число которых вошли члены совета директоров российского Forbes и руководители престижных вузов.
«Детский мир» занял 29-ую строчку рейтинга, став таким образом первым среди российских ритейлеров. Высокую оценку компания получила в категории «Общество» за свою социальную и благотворительную деятельность. Ежегодно благотворительный фонд «Детский мир», входящий в ГК «Детский мир», оказывает необходимую помощь 550 тыс. сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и ребятам из многодетных семей. Только в прошлом году объем помощи превысил 843 млн рублей.