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«Детский мир» запускает первый распределительный центр на юге России

«Детский мир» объявил об открытии первого регионального распределительного центра на территории индустриального парка класса А+ «PNK Парк Ростов-на-Дону», девелопером которого является PNK group. Об этом сообщает «РИА Новости». Новый складской комплекс арендован на семь лет с возможностью продления пользования. Его площадь составляет 35 тысяч кв. метров.

«Объем капитальных инвестиций в проект — около 100 миллионов рублей. Распределительный центр, рассчитанный на обработку более 100 тысяч SKU, обеспечит быструю и бесперебойную доставку онлайн-заказов в Южном федеральном округе», — говорится в сообщении.

Складское помещение находится в непосредственной близости от трассы М-4 «Дон», в 7 км от Ростова-на-Дону и 20 км от аэропорта «Платов». Комплекс соответствует требованиям, предъявляемым к подобным терминалам.

Для компании «Детский мир» совместный проект с PNK group является третьим. Ранее были введены в эксплуатацию два распределительных центра общей площадью 132 тысячи кв. метров в «PNK Парке Бекасово» в Наро-Фоминском районе Московской области.

Ранее сообщалось, что компания «Детский мир» сделала дополнительные закупки игрушек китайского производства на 2 млрд рублей. На этот шаг розничная сеть пошла на фоне опасения проблем с поставками на фоне ситуации с коронавирусом.

Автор: Александр
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