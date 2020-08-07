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«Детский мир» запускает первый региональный распределительный центр на юге России

Компания «Детский мир» объявляет об открытии первого регионального распределительного центра на территории индустриального парка класса А+ «PNK Парк Ростов-на-Дону», девелопером которого является PNK group.

Новый складской комплекс площадью 35 000 кв. метров отличается выгодным расположением: он находится в непосредственной близости от трассы М-4 «Дон», в 7 км от Ростова-на-Дону и 20 км от аэропорта «Платов». ГК «Детский мир» арендовала 6 000 кв. метров складских площадей на семь лет с возможностью дальнейшего расширения. Общий объем капитальных инвестиций в проект составляет около 100 млн рублей.

Комплекс полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым к подобным терминалам. Новый региональный распределительный центр, рассчитанный на обработку более 100 000 SKU, обеспечит быструю и бесперебойную доставку онлайн-заказов в Южном федеральном округе. Также ввод в эксплуатацию нового склада создаст более 150 новых рабочих мест для жителей близлежащих населенных пунктов.

Для компании «Детский мир» совместный проект с PNK group является третьим важнейшим объектом логистической инфраструктуры. Ранее были введены в эксплуатацию два распределительных центра общей площадью 132 000 кв. метров в «PNK Парке Бекасово» в Наро-Фоминском районе Московской области.

«Открытие распределительного центра является стратегически важным для нас проектом, благодаря которому мы сможем осуществлять доставку товаров клиентам целого федерального округа в формате следующего дня. Уверена, что объект оправдает наши ожидания, и мы продолжим экспансию подобных логистических центров по всей России», — отмечает Мария Давыдова, генеральный директор ГК «Детский мир».

«С группой компаний „Детский мир“ у нас давние партнерские отношения: первый распределительный центр мы построили в 2015 году в „PNK Парке Бекасово“. Сделка в Ростове-на-Дону — третья по счету. Таким образом, у нашего партнера 138 000 кв. метров индустриальных площадей от PNK group в собственности и аренде, — отмечает управляющий инвестиционным фондом „ПНК Девелопмент“ Дмитрий Пилевин. — Ростов-на-Дону — очень активный регион. Действующие и потенциальные клиенты, в частности из сегмента e-commerce, проявляют к нашему парку большой интерес. И в настоящее время здесь доступны как свободные площади в полностью готовом здании, так и земля под застройку».

Автор: Анна
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