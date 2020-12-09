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«Детский мир» запустит на Урале третий федеральный распределительный центр

Компания «Детский мир» заключила договор с девелопером PNK group о строительстве нового распределительного центра на территории индустриального парка класса А+ «PNK Парк Берёзовский» под Екатеринбургом. Консультантом сделки выступила международная консалтинговая компания Knight Frank. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2022 года.

Новый складской комплекс площадью 63 200 кв. метров откроется на территории «PNK Парк Берёзовский», расположенного к востоку от Екатеринбурга: в 3 км от ЕКАД и в 16 км от аэропорта «Кольцово».

PNK group возведет для «Детского мира» объект класса энергоэффективности А+ с применением передовых технологий. В частности, будет реализован энергосберегающий непрерывный тепловой контур от цокольных панелей до кровли, который повышает энергоэффективность здания. PNK group строит объекты в соответствии с международными стандартами пожарной безопасности FM Global.

Новый распределительный центр, рассчитанный на обработку 2,4 млн товарных наименований, обеспечит беспребойную доставку не менее 80% онлайн-заказов на следующий день в Уральском федеральном округе. Ввод в эксплуатацию объекта создаст более 900 новых рабочих мест для жителей близлежащих населенных пунктов. Удачное расположение позволит снизить транспортные расходы до 30% на доставку товаров со склада в магазины сети и поддержит развитие Компании в других регионах и странах, включая Казахстан.

Распределительный центр в Екатеринбурге станет четвертым совместным проектом «Детского мира» и PNK group. Ранее были введены в эксплуатацию два федеральных распределительных центра общей площадью 132 000 кв. метров в «PNK Парк Бекасово» в Наро-Фоминском районе Московской области, а также сдан в аренду Компании распределительный центр площадью 6 000 кв. метров в «PNK Парк Ростов-на-Дону» в Ростовской области.

«Наша логистическая инфраструктура продолжает динамично расширяться и пополняться новыми объектами. Распределительный центр в Екатеринбурге – стратегически важный для нас проект, благодаря которому мы сможем ускорить получение онлайн-заказов покупателям целого федерального округа. Открытие нового объекта поддержит общие темпы роста Компании, включая онлайн-направление. Для нас также важно, что он будет построен с учетом принципов устойчивого развития в области энергоэффективности и охраны окружающей среды, – подчеркивает Мария Давыдова, генеральный директор ПАО «Детский мир».

«Партнеры из ГК "Детский мир" выбрали объекты PNK уже в трех ключевых локациях: Москве, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Общая площадь четырех сделок между нашими компаниями – больше 200 000 кв. метров, – отмечает управляющий фондом «ПНК Девелопмент» и инвестиционной стратегией PNK rental Дмитрий Пилевин. – Мы стремимся в каждом нашем проекте учесть все требования клиента. Нам важно, чтобы клиент был доволен тем, что экономит на эксплуатации зданий, возводимых PNK group, и продолжал с нами сотрудничество в новых локациях и проектах».

«В 2020 году заметно ускорился переход многих федеральных и региональных ритейлеров на онлайн-торговлю, в связи с чем им требуется наращивать обороты продаж и расширять объемы складской недвижимости. Мы прогнозируем, что в следующем году присутствие крупных игроков на региональных рынках складской недвижимости будет расширяться. Что касается ГК "Детский мир", мы полностью поддерживаем принятое решение о строительстве нового объекта на Урале», – добавляет Константин Фомиченко, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank.

Автор: Анна
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