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DHL Express и Сбербанк отметили лучших российских экспортеров

Компания DHL Express, мировой лидер в области международной экспресс-доставки и логистики, и Сбербанк, крупнейший банк в России и один из ведущих международных финансовых институтов, наградили победителей совместной премии «Экспортеры. Новый уровень». Церемония награждения состоялась 18 марта в Москве в рамках ежегодной конференции Сбербанка для участников внешнеэкономической деятельности «СберВЭД. Сила возможностей».

Конкурс на премию «Экспортеры. Новый уровень» проводился по трем номинациям: «Экспортный пример», «Экспортер-новатор года» и специальной номинации DHL Express «Экспортер года в сфере e-commerce». Участниками конкурса стали экспортеры в сегменте малого и среднего бизнеса — юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Победителем конкурса в номинации «Экспортный пример» стала «Компания Новая Идея» (г. Москва, производство детской косметики NOMI), в номинации «Экспортер-новатор года» — ООО «Фотокор» (г. Москва, оборудование для изучения параметров наночастиц). В специальной номинации DHL Express «Экспортер года в сфере e-commerce» были выбраны три победителя.

1-е место и Золотой контракт DHL получило ООО «НПО «Старлайн» (г. Москва), которое производит автомобильные охранные системы, востребованные во многих странах мира: от Германии и Великобритании до Австралии и Чили.

2-е место и Серебряный контракт DHL получил Индивидуальный предприниматель Пайкачев Евгений Валерьевич (г. Мурманск) — разработка и производство уникальной ручки-тренажера Ypen для первоклассников.

3-е место и Серебряный контракт DHL — АО «Русская механика» (г. Рыбинск, Ярославская область), которая разрабатывает, производит и успешно экспортирует снегоходы, мототехнику, а также аксессуары и запчасти к ним. Золотой и Серебряный контракты DHL предоставляют специальные условия на экспресс-доставку документов и грузов за границу компанией DHL Express.

Премия «Экспортеры. Новый уровень» — ежегодный конкурс для предпринимателей, учрежденный Сбербанком и DHL Express и направленный на выявление и поддержку лучших российских практик в сфере экспортной деятельности. При отборе победителей учитываются динамика роста экспортных продаж, расширение географии экспортных поставок, стратегия продвижения продукта на иностранные рынки, инновационность экспортируемого продукта, а также использование онлайн-каналов в экспортных продажах.

Автор: Анна
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