DHL Express прогнозирует новую волну роста электронной торговли

Компания DHL Express, мировой лидер в области международной экспресс-доставки и логистики, выпустила новое исследование «Полное руководство по электронной коммерции в сегменте B2B: цифровые решения на смену традиционному подходу».

В исследовании представлен прогноз динамичного развития рынка электронной коммерции в сегменте B2B в ближайшие несколько лет. По прогнозам, к 2025 году 80% всех B2B-продаж и взаимодействий между поставщиками и закупщиками будет осуществляться посредством цифровых каналов. Динамичный рост электронной коммерции на глобальном уровне объясняется ускорением диджитализации в условиях пандемии коронавируса и особенностями покупательского поведения технически подкованных миллениалов, которые переходят на ведущие должности в B2B-компаниях и начинают отвечать за принятие решений.

Прогноз трендов развития B2B-сегмента повторяет историю всплеска электронной коммерции в сегменте B2C в последние несколько лет. При этом DHL Express наблюдает резкий скачок онлайн-продаж в пиковый праздничный период (например, перед Пасхой и Рождеством) и в дни глобальных распродаж (в «черную пятницу» и Киберпонедельник). В целом объем онлайн-заказов B2C-компаний в сети DHL Express вырос в 2020 году на 40% по сравнению с 2019 годом.

Положительный для бизнеса тренд также нашел отражение в финансовых результатах компании за 2020 год. Подразделение DHL Express показало лучшие результаты за свою более чем 50-летнюю историю. Доход от основной деятельности компании составил 19,1 млрд евро (+11,9% к 2019 году), а операционная прибыль — 2,7 млрд евро (+34,9%). Благодаря собственной глобальной сети и широкому диапазону индустрий, с которыми работает DHL Express, компания смогла адаптироваться к быстрым изменениям в потоках торговли. Более того, присутствие компании в более чем 220 странах и территориях мира обеспечило возможность бизнесу и потребителям оставаться на связи и вести торговлю по всему миру даже в условиях пандемии коронавируса.

«Даже в условиях глобального локдауна глобализация доказала свою устойчивость благодаря диджитализации и международной торговле, — заявил генеральный директор DHL Express Джон Пирсон. — Новые тренды привели к увеличению числа потребителей, которые перешли на онлайн-шопинг. Во время пандемии темп этих изменений был высок как никогда ранее, и на глобальный рынок вышло рекордное количество компаний. Таким образом, электронная коммерция и глобальная логистика позволили преодолеть барьеры местных локдаунов, поддержали экономику стран и снизили негативное влияние пандемии на бизнес многих наших клиентов».

Ускорение темпов развития электронной коммерции в ходе пандемии коронавируса

Благодаря диджитализации и изменениям покупательского поведения электронная коммерция растет не только в сегменте B2C. В 2019 году, еще до пандемии, объем глобальных продаж на B2B-сайтах и маркетплейсах вырос на 18,2%, достиг 12,2 трлн долларов1 и по размеру превзошел B2C-сегмент. По оценкам, в связи с пандемией и ускорением темпов развития диджитализации объем глобальных продаж в сегменте B2B составит к 2027 году 20,9 трлн долларов2.

«Мы живем в условиях пандемии уже больше года, — отметил исполнительный вице- президент по продажам DHL Express в Европе и на глобальном уровне Михель Гривен. — В течение этого года мы были свидетелями того, как за несколько месяцев цифровая эволюция сделала скачок на десять лет вперед, а онлайн-шопинг и трансграничная доставка стали новой реальностью. Более того, это актуально не только для B2C-бизнеса, но и для электронной коммерции в сегменте B2B. Многие компании осознали, что платформа для онлайн-продаж крайне важна для успеха их бизнеса — сегодня и в будущем. В итоге возникнет дополнительный спрос на глобальную экспресс-доставку, и DHL Express обладает отличными возможностями для поддержки всех B2B-компаний на пути их развития в области онлайн-продаж».

Большой потенциал электронной коммерции в сегменте B2B, обусловленный покупательским поведением миллениалов

В новом исследовании DHL Express представлены факторы, которые способствуют росту глобального B2B-рынка в области электронной коммерции. Помимо общих трендов глобализации и диджитализации, речь идет о миллениалах, покупательские привычки

которых влияют на бизнес-процессы. Миллениалы уже отвечают за принятие 73% решений о закупках в B2B-сегменте. Опыт цифровых аборигенов в B2C-сегменте приводит к высоким ожиданиям в области B2B-транзакций, что мотивирует компании инвестировать в цифровые решения, например, онлайн-платформы для продаж с целью реализации огромного потенциала роста.