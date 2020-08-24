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DHL Express в России: экспортные заказы из российских интернет-магазинов продолжают расти

Компания DHL Express представила результаты деятельности компании в России по экспортноориентированной электронной коммерции в условиях пандемии. Аналитики компании отмечают продолжающийся рекордный рост числа грузов, доставленных DHL Express зарубежным клиентам из российских интернет-магазинов, и заявляют, что объем бизнеса в период пандемии значительно превысил объем пикового предновогоднего периода.

Так, рост бизнеса DHL Express в России по экспортно-ориентированной электронной коммерции в апреле 2020 года составил 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в мае 2020 года — 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в июне отмечался 4-х-кратный рост по сравнению с прошлым годом. В июле 2020 года бизнес DHL Express в России по экспортно-ориентированной электронной коммерции вырос в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и более чем удвоился по сравнению с первыми месяцами 2020 года, предшествующими пандемии.

Наиболее востребованными среди зарубежных клиентов российских интернет-магазинов категориями товаров являются «мода» и «красота», товары для интерьера и проведения домашнего досуга, в том числе такая оригинальная продукция, как деревянные паззлы и настенные карты, фотофоны, металлические полигональные скульптуры, продукты спортивного и сбалансированного питания и другое.

«Активнее всего товары с Ozon за рубеж заказывают пользователи из США, Израиля, Казахстана, Германии, Канады и Беларуси. Наибольшей популярностью у них традиционно пользуются детские книги и развивающие игрушки — так, например, в апреле и мае 2020 года одним из самых популярных товаров зарубежных пользователей Ozon оставались книги „Лесные истории“ Клода Ренье и „Самый лучший папа“ Гуишу Рене. Получить свои заказы наши зарубежные пользователи могут в течение нескольких дней с момента заказа — это стало возможным благодаря сотрудничеству с международными службами доставки, в том числе партнерству с DHL», — заявил руководитель направления международной логистики Ozon Максим Квон.

«Часто бывает, что клиенты, находясь на другом континенте, долго не решаются оформить заказ. Когда я говорю, что доставка осуществляется компанией DHL, это работает как спусковой крючок. DHL знают все, это как гарантия того, что посылка будет доставлена до дверей, быстро и без повреждений», — отметил основатель мастерской Dirtcustoms (Екатеринбург) Андрей Казанцев.

«Миссия DHL как глобальной логистической компании — способствовать развитию международной торговли. Мы рады, что российская продукция востребована за рубежом, и B2C экспорт из России растет высокими темпами. Российские предприниматели понимают, что глобальный рынок электронной торговли предоставляет им большой потенциал для роста и открывает доступ к покупателям со всего мира, которые готовы купить интересный товар в зарубежном, в том числе российском, интернет-магазине. На протяжении уже нескольких лет DHL Express ведет активную работу, помогая российским онлайнритейлерам стать экспортерами. Нам приятно видеть плоды этой работы — растущее количество компаний, которые добились успеха на зарубежных рынках», — заявила вицепрезидент по продажам и маркетингу DHL Express в России Анна Клинскова.

Автор: Анна
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