DHL Express в России: экспортные заказы из российских интернет-магазинов продолжают расти

Компания DHL Express представила результаты деятельности компании в России по экспортноориентированной электронной коммерции в условиях пандемии. Аналитики компании отмечают продолжающийся рекордный рост числа грузов, доставленных DHL Express зарубежным клиентам из российских интернет-магазинов, и заявляют, что объем бизнеса в период пандемии значительно превысил объем пикового предновогоднего периода.

Так, рост бизнеса DHL Express в России по экспортно-ориентированной электронной коммерции в апреле 2020 года составил 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в мае 2020 года — 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в июне отмечался 4-х-кратный рост по сравнению с прошлым годом. В июле 2020 года бизнес DHL Express в России по экспортно-ориентированной электронной коммерции вырос в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и более чем удвоился по сравнению с первыми месяцами 2020 года, предшествующими пандемии.

Наиболее востребованными среди зарубежных клиентов российских интернет-магазинов категориями товаров являются «мода» и «красота», товары для интерьера и проведения домашнего досуга, в том числе такая оригинальная продукция, как деревянные паззлы и настенные карты, фотофоны, металлические полигональные скульптуры, продукты спортивного и сбалансированного питания и другое.

«Активнее всего товары с Ozon за рубеж заказывают пользователи из США, Израиля, Казахстана, Германии, Канады и Беларуси. Наибольшей популярностью у них традиционно пользуются детские книги и развивающие игрушки — так, например, в апреле и мае 2020 года одним из самых популярных товаров зарубежных пользователей Ozon оставались книги „Лесные истории“ Клода Ренье и „Самый лучший папа“ Гуишу Рене. Получить свои заказы наши зарубежные пользователи могут в течение нескольких дней с момента заказа — это стало возможным благодаря сотрудничеству с международными службами доставки, в том числе партнерству с DHL», — заявил руководитель направления международной логистики Ozon Максим Квон.

«Часто бывает, что клиенты, находясь на другом континенте, долго не решаются оформить заказ. Когда я говорю, что доставка осуществляется компанией DHL, это работает как спусковой крючок. DHL знают все, это как гарантия того, что посылка будет доставлена до дверей, быстро и без повреждений», — отметил основатель мастерской Dirtcustoms (Екатеринбург) Андрей Казанцев.