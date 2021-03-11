+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

DHL Express в России: темпы роста онлайн-заказов, доставленных за рубеж, составили более 300% в 2020 году

Компания DHL Express представила результаты работы в России по направлению e-commerce по итогам 2020 года. Количество отправленных из России за рубеж онлайн-заказов выросло более чем в 3 раза. Темпы роста значительно ускорились в течение года: с 50% по итогам I-го квартала до более 300% в конце года. В декабре объемы заказов из российских интернетмагазинов с доставкой по всему миру стали рекордными.

Наиболее популярными направлениями для экспорта в 2020 году стали США, Израиль, Великобритания, Латвия, Германия, Канада, Франция, Австралия. Наиболее популярные категории товаров – мода и красота, товары для дома и интерьера, товары для домашнего досуга, товары для спорта, в том числе спортивная одежда и обувь.

В 2020 году в 3 раза выросло количество активных e-commerce экспортеров, использующих услуги DHL Express: это как российские интернет-магазины, которые ранее не экспортировали продукцию, а работали только на внутреннем рынке, так и те, которые не предлагали своим клиентам опцию экспресс-доставки.

«Несмотря на пандемию, мы продолжали уделять большое внимание содействию в развитии бизнеса своих клиентов и в полном объеме проводить наши образовательные программы для российских предпринимателей по теме онлайн-экспорта, - отметила вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России Анна Клинскова. – Наши эксперты провели более десятка вебинаров для предпринимателей от Калининграда до Владивостока, сделали сотни аудитов сайтов интернет-магазинов и продающих страниц в соцсетях, а также подготовили рекомендации по изменениям, внедрение которых позволяет вывести экспортные продажи на новый уровень».

В 2020 году DHL Express запустила новую для России услугу, которая позволяет российскому онлайн-экспортеру оплачивать таможенные сборы и пошлины в стране назначения за покупателя. Подключение этой опции продавцом гарантирует для покупателя отсутствие Страница 2 из 3 каких-либо платежей в стране назначения и позволяет существенно увеличить конверсию трафика на сайт продавца в заказы.

В 2021 году в связи с обнулением порога безналогового ввоза в странах Европейского союза данная услуга будет особенно актуальной и позволит российским интернет-магазинам не только сохранить свою конкурентоспособность, но и значительно улучшить свое предложение для зарубежных покупателей.

«Мы продолжим нашу работу по повышению информированности российских предпринимателей, в том числе об изменениях правил ввоза товаров в адрес физических лиц в странах Европейского союза и Великобритании. Мы делаем все возможное для наших клиентов, чтобы помочь им адаптироваться к изменениям на этих рынках и продолжить их успешное завоевание вместе с DHL Express», - подчеркнула вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России Анна Клинскова.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

11 марта / Комментарии
Яндекс.Еда запустила доставку продуктов из супермаркетов сети АШАН

Яндекс.Еда запустила доставку продуктов из супермаркетов сети АШАН

У пользователей Яндекс.Еды появилась возможность заказать продукты из магазинов АШАН. Сервис стал первым партнером в Москве по доставке из супермаркетов ритейлера (магазинов с небольшой площадью, расположенных у дома), ассортимент которых насчитывает порядка 10 тыс. позиций.

далее →

3 марта / Комментарии
Логистика для электронной торговли: прогноз роста

Логистика для электронной торговли: прогноз роста

Data Insight при поддержке IML публикует основные цифры из годового отчёта по логистике. В инфографике показаны прогноз роста электронной торговли до 2024 года, оценка рынка логистики для e-commerce и другие важные данные.

далее →

3 марта / Комментарии
Почта России и AliExpress Россия заключили стратегическое партнерство о развитии совместной системы логистики

Почта России и AliExpress Россия заключили стратегическое партнерство о развитии совместной системы логистики

Партнеры откроют новые пункты выдачи заказов, постаматы и отделения под объединенным брендом и предоставят российским продавцам услуги фулфилмента по всей стране. Новая инфраструктура упростит работу продавцов и производителей и позволит половине населения России получать заказы уже на следующий день.

далее →

2 марта / Комментарии
Яндекс.Маркет запустил доставку свежих продуктов от Яндекс.Еды

Яндекс.Маркет запустил доставку свежих продуктов от Яндекс.Еды

Яндекс.Маркет начал продавать свежие продукты с доставкой за 1–2 часа. Сначала услуга будет доступна только жителям Казани. Маркетплейс выступает как витрина и принимает оплату, а собирают и доставляют заказ партнёры Яндекс.Еды.

далее →

25 февраля / Комментарии
Утконос ОНЛАЙН запустил доставку от двух часов в Санкт-Петербурге

Утконос ОНЛАЙН запустил доставку от двух часов в Санкт-Петербурге

Онлайн-магазин продуктов «Утконос» запустил быструю доставку от двух часов с мульти температурного фулфилмент-центра «Кубинка» в Санкт-Петербурге внутри КАД, а также расширил зону обслуживания на некоторые города Ленинградской области.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!