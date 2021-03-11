DHL Express в России: темпы роста онлайн-заказов, доставленных за рубеж, составили более 300% в 2020 году

Компания DHL Express представила результаты работы в России по направлению e-commerce по итогам 2020 года. Количество отправленных из России за рубеж онлайн-заказов выросло более чем в 3 раза. Темпы роста значительно ускорились в течение года: с 50% по итогам I-го квартала до более 300% в конце года. В декабре объемы заказов из российских интернетмагазинов с доставкой по всему миру стали рекордными.

Наиболее популярными направлениями для экспорта в 2020 году стали США, Израиль, Великобритания, Латвия, Германия, Канада, Франция, Австралия. Наиболее популярные категории товаров – мода и красота, товары для дома и интерьера, товары для домашнего досуга, товары для спорта, в том числе спортивная одежда и обувь.

В 2020 году в 3 раза выросло количество активных e-commerce экспортеров, использующих услуги DHL Express: это как российские интернет-магазины, которые ранее не экспортировали продукцию, а работали только на внутреннем рынке, так и те, которые не предлагали своим клиентам опцию экспресс-доставки.

«Несмотря на пандемию, мы продолжали уделять большое внимание содействию в развитии бизнеса своих клиентов и в полном объеме проводить наши образовательные программы для российских предпринимателей по теме онлайн-экспорта, - отметила вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России Анна Клинскова. – Наши эксперты провели более десятка вебинаров для предпринимателей от Калининграда до Владивостока, сделали сотни аудитов сайтов интернет-магазинов и продающих страниц в соцсетях, а также подготовили рекомендации по изменениям, внедрение которых позволяет вывести экспортные продажи на новый уровень».

В 2020 году DHL Express запустила новую для России услугу, которая позволяет российскому онлайн-экспортеру оплачивать таможенные сборы и пошлины в стране назначения за покупателя. Подключение этой опции продавцом гарантирует для покупателя отсутствие Страница 2 из 3 каких-либо платежей в стране назначения и позволяет существенно увеличить конверсию трафика на сайт продавца в заказы.

В 2021 году в связи с обнулением порога безналогового ввоза в странах Европейского союза данная услуга будет особенно актуальной и позволит российским интернет-магазинам не только сохранить свою конкурентоспособность, но и значительно улучшить свое предложение для зарубежных покупателей.