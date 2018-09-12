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DHL Express в России запустила сервис онлайн-оплаты услуг экспресс-доставки

DHL Express реализовала возможность онлайн-оплаты своих услуг банковской картой. Опция доступна для заказа доставки документов и грузов в более чем 6000 населенных пунктов на территории России, а также из России в 220 стран мира. Компания DHL Express стала первой среди операторов российского рынка экспресс-доставки и логистики, запустившей сервис онлайн-платежей за свои услуги.

В несколько кликов на сайте теперь можно не только оформить заказ на доставку документов или груза, заполнить накладную и вызвать курьера, но и оплатить услугу онлайн. Для оплаты клиенту достаточно ввести данные своей банковской карты на защищенной странице. Уведомление о совершении оплаты и электронный чек направляются клиенту на указанный им адрес электронной почты.

Одна из ключевых особенностей новой опции — отсутствие границ — в любой географической точке России и мира, в любое время суток пользователь на сайте может заказать и оплатить экспресс-доставку грузов или документов. Заказать и оплатить услугу теперь может не только отправитель, но и получатель груза, а также третья сторона, заинтересованная в доставке.

«Сегодня для большинства пользователей интернета покупки онлайн, а также платежи за приобретенные товары и услуги стали привычным делом. Более 90% россиян регулярно пользуются онлайн-платежами. Вместе с тем, в бизнесе экспресс-доставки и логистики в России такая опция оплаты не была представлена. В отличие от онлайн-платежей в интернет-магазинах, где стоимость к оплате известна, как только сформирована корзина, при заказе услуги доставки расчет окончательной стоимости возможен только после приема груза курьером и определения его веса и габаритов. Это делает процесс реализации онлайн-оплаты более сложным на стороне провайдера услуг», — прокомментировала появление нового сервиса вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России Анна Клинскова.

«Я рада, что DHL Express стала первой компанией экспресс-доставки на российском рынке, которая смогла реализовать эту опцию для своих клиентов. Как лидер рынка и инновационная компания мы стремимся не только предоставлять сервис наивысшего качества, но и делать максимально комфортным взаимодействие между нашей компанией и потребителями. Надеюсь, что наши клиенты по достоинству оценят новый удобный сервис, простоту процесса заказа и оплаты услуг на нашем сайте», — подчеркнула Анна Клинскова.

Автор: Анна
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