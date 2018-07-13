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DHL представила «Барометр глобальной торговли»

DHL представила "Барометр глобальной торговли«(Global Trade Barometer, GTB) — прогноз развития мировой торговли в течение ближайщих трех месяцев. Индекс основан на большом количестве логистических данных, которые обрабатываются с помощью искусственного интеллекта.

По сравнению с мартом 2018 года общее значение индекса GTB выросло на один пункт и составляет 67 пунктов. Согласно методологии GTB, значение индекса, превышающее 50 пунктов, соответствует оптимистичному прогнозу роста торговли. Повышение индекса примечательно тем, что текущий всплеск международных торговых споров не оказывает влияния на данные, на которых основывается «Барометр глобальной торговли» DHL. Повышение мирового значения индекса, в основном, связано с ростом в сфере морских контейнерных перевозок, который в настоящее время составляет 64 пункта (для сравнения в марте — 63 пункта). Показатель глобальной торговли в сегменте авиаперевозок по-прежнему остается на уровне 70 пунктов.

В географическом аспекте глобальный рост в основном связан с оптимистичным прогнозом развития Китая и Южной Кореи. Также несколько улучшился прогноз развития торговли США. Положительное влияние этих трех стран было частично нивелировано ухудшением прогноза для Индии, Японии и Великобритании. Индия, несмотря на значительное падение показателя на 5 пунктов, по-прежнему имеет самый высокий индекс прогноза развития глобальной торговли (79 пунктов). У Великобритании, напротив, наименее благоприятный прогноз: ее индекс с марта снизился на 4 пункта и составляет 57 пунктов. Германия по-прежнему занимает среднее положение: значительный рост в сегменте авиаперевозок на 3 пункта был нивелирован снижением на 1 пункт в сегменте океанского фрахта. Таким образом, общий прогноз для Германии остается без изменений — на уровне 64 пунктов, что выглядит достаточно оптимистично.

Что касается отдельных отраслей, то значительное улучшение показывает прогноз по сегменту производства запчастей и компонентов, далее следуют «потребительские товары» и «высокие технологии». Более того, прогноз остается благоприятным для всех отраслей, включенных в «Барометр глобальной торговли» DHL, за исключением сектора сырья и базовых материалов, по которому GTB прогнозирует значительное падение объемов мировой торговли.

«Барометр глобальной торговли» DHL был впервые представлен в январе 2018 года. Это новый показатель текущего состояния мировой торговли и ее развития в будущем. Барометр основан на большом количестве логистических данных, которые обрабатываются с помощью искусственного интеллекта. Показатель был совместно разработан ведущей логистической компанией в мире DHL и одним из мировых лидеров в IT-консалтинге Accenture. «Барометр глобальной торговли» DHL издается четыре раза в год. Дата следующего выпуска — 26 сентября 2018 года.

Автор: Анна
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