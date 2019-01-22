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«Дикси» «Бристоль» и «Красное и белое» обьединяются

Владельцы «Дикси», сети алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» договорились о слиянии компаний в единый розничный бизнес. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на совместное сообщение компаний.

Под вывесками «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» в России работают более 13 тысяч магазинов. По оценке исследовательского агентства «Infoline-Аналитика», общая выручка трёх сетей в январе—июне 2018 года составила 312,7 млрд рублей, за 2017 год — 554,1 млрд рублей.

Владельцы «Дикси» и «Бристоля» Игорь Кесаев и Сергей Кациев получат 51% объединённой компании, основатель и владелец «Красного & Белого» Сергей Студенников получит 49%.

«В процессе паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, которые позволят уравнять активы при объединении», — говорится в заявлении компаний. Других деталей предстоящего объединения в сообщении нет.

«Красное и белое» — сеть магазинов по продаже алкоголя и продуктов, основанная челябинским предпринимателем Сергеем Студенниковым. Входит в десятку крупнейших продовольственных сетей России.

В конце декабря 2018 г. на складах и в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске прошли обыски. Их проводили сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа, рассказывал представитель компании. По его словам, в качестве причины обысков указывались подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов. Работа компании некоторое время была парализована.

Автор: Анна
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