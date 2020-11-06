«Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» создали новую торговую сеть — «КООП Маркет»

Владельцы ретейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» представили новую розничную сеть. Под брендом «КООП Маркет» объединятся 52 нижегородских независимых магазина, работающих по системе потребительских кооперативов — это формат социального партнёрства людей и юрлиц на определённой территории.

Запущенный в августе проект миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева, владеющих дистрибьютера «Мегаполис» (часть холдинга «Меркурий») и ряда популярных розничных сетей нельзя назвать созданным с нуля — скорее, это союз кооперативных магазинов, которые объединятся под единым брендом. Им же и будет принадлежать кооперативная торговая сеть.

Все затраты на вступление в «КООП Маркет» возьмут на себя организаторы, а «Меркурий» обещает льготные условия на поставку продуктов. Преимущества кооперативов перед ООО и АО — экономия на налогах и отсутствие необходимости регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Сельские магазины не имеют доступа к выгодным закупочным ценам на товары, к тому же они все разные на лицо: каждый владелец оформляет вывеску на свой вкус и в этом проигрывает. Мы постарались найти формы взаимовыгодного сотрудничества, чтобы объединить кооператоров под единым брендом», — пояснил председатель совета Центросоюза Дмитрий Зубов.

Чтобы стать участником проекта, на первом этапе вкладывать свои деньги не придётся, утверждает он. По словам Зубова, «проект работает по максимально простой системе: вывеска, поставка товара по льготным ценам и на льготных условиях, расстановка товара, форма для персонала и обучение». Инвестиции в ребрендинг одного магазина в «КООП Маркет» могут доходить до 500 000 рублей. Таким образом, общий объем вложений в проект с участием 52 магазинов может составить до 26 млн рублей.

Сейчас среди участников проекта нет единого мнения по поводу эффективности такого объединения. В частности, одно региональное райпо заключило договор с «Меркурием», по которому оно обязано закупить у поставщика алкоголь на сумму 40 000 рублей на магазин. При этом сделка оказалась далеко не такой выгодной, как обещалось:

«Мы крайне не удовлетворены этими условиями: процессы не отлажены, товар приходит по ценам выше заявленных. Для дистрибьютора мы — просто рынок сбыта. Посмотрим, если проект не пойдет, откажемся», — заявили в райпо.

После эксперимента в Нижегородской области проект планируют распространить на Калининградскую. По утверждению главы Центросоюза Дмитрия Зубова, в очередь за участием в новом объединении уже выстроилось «большое количество регионов». Однако сдерживающим фактором для бурного роста нового бренда стала пандемия: она мешает бизнесменам-организаторам передвигаться по стране и проводить переговоры.

Кооперативный сектор называют третьим сектором экономики наравне с частным и государственным. Для создания кооператива нужно минимум пять физических или юридических лиц. По данным Центрсоюза, сейчас в России насчитывается 28 000 таких предприятий с более чем 1,3 млн пайщиков. Как правило, это несетевые магазины традиционной розницы в сельской местности, а также точки мобильной торговли в малых населенных пунктах. Их оборот в 2019 году составил 114 млрд рублей.