+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» создали новую торговую сеть — «КООП Маркет»

Смотрите в каталоге
Дикси
Дикси
Продукты питания

Владельцы ретейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» представили новую розничную сеть. Под брендом «КООП Маркет» объединятся 52 нижегородских независимых магазина, работающих по системе потребительских кооперативов — это формат социального партнёрства людей и юрлиц на определённой территории.

Запущенный в августе проект миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева, владеющих дистрибьютера «Мегаполис» (часть холдинга «Меркурий») и ряда популярных розничных сетей нельзя назвать созданным с нуля — скорее, это союз кооперативных магазинов, которые объединятся под единым брендом. Им же и будет принадлежать кооперативная торговая сеть.

Все затраты на вступление в «КООП Маркет» возьмут на себя организаторы, а «Меркурий» обещает льготные условия на поставку продуктов. Преимущества кооперативов перед ООО и АО — экономия на налогах и отсутствие необходимости регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Сельские магазины не имеют доступа к выгодным закупочным ценам на товары, к тому же они все разные на лицо: каждый владелец оформляет вывеску на свой вкус и в этом проигрывает. Мы постарались найти формы взаимовыгодного сотрудничества, чтобы объединить кооператоров под единым брендом», — пояснил председатель совета Центросоюза Дмитрий Зубов.

Чтобы стать участником проекта, на первом этапе вкладывать свои деньги не придётся, утверждает он. По словам Зубова, «проект работает по максимально простой системе: вывеска, поставка товара по льготным ценам и на льготных условиях, расстановка товара, форма для персонала и обучение». Инвестиции в ребрендинг одного магазина в «КООП Маркет» могут доходить до 500 000 рублей. Таким образом, общий объем вложений в проект с участием 52 магазинов может составить до 26 млн рублей.

Сейчас среди участников проекта нет единого мнения по поводу эффективности такого объединения. В частности, одно региональное райпо заключило договор с «Меркурием», по которому оно обязано закупить у поставщика алкоголь на сумму 40 000 рублей на магазин. При этом сделка оказалась далеко не такой выгодной, как обещалось:

«Мы крайне не удовлетворены этими условиями: процессы не отлажены, товар приходит по ценам выше заявленных. Для дистрибьютора мы — просто рынок сбыта. Посмотрим, если проект не пойдет, откажемся», — заявили в райпо.

После эксперимента в Нижегородской области проект планируют распространить на Калининградскую. По утверждению главы Центросоюза Дмитрия Зубова, в очередь за участием в новом объединении уже выстроилось «большое количество регионов». Однако сдерживающим фактором для бурного роста нового бренда стала пандемия: она мешает бизнесменам-организаторам передвигаться по стране и проводить переговоры.

Кооперативный сектор называют третьим сектором экономики наравне с частным и государственным. Для создания кооператива нужно минимум пять физических или юридических лиц. По данным Центрсоюза, сейчас в России насчитывается 28 000 таких предприятий с более чем 1,3 млн пайщиков. Как правило, это несетевые магазины традиционной розницы в сельской местности, а также точки мобильной торговли в малых населенных пунктах. Их оборот в 2019 году составил 114 млрд рублей.

Компании и сервисы: Дикси, Красное&Белое, Бристоль
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

5 ноября / Комментарии
«Магнит» запустил систему оценки доступности товаров для повышения продаж

«Магнит» запустил систему оценки доступности товаров для повышения продаж

Компания «Магнит»  разработала цифровое решение для оценки и контроля наличия продукции в магазинах. Автоматическая система выявляет и детально разбирает сбои в поставке товаров по всей цепочке — от производителя до полки.

далее →

5 ноября / Комментарии
Продажи смартфонов по программе trade-in в «М.Видео» выросли в 20 раз за год

Продажи смартфонов по программе trade-in в «М.Видео» выросли в 20 раз за год

Сеть «М.Видео» запустила обновлённую программу по обмену старых смартфонов на новые со скидкой. Теперь посетители розничных магазинов могут сдать в trade-in устройство любого бренда и получить скидку до 50 000 рублей на покупку нового с помощью автоматизированной оценки – состояние старого телефона и размер скидки на новый определяет специальное ПО.

далее →

3 ноября / Комментарии
Как менялась цена на самые продаваемые автомобили в России

Как менялась цена на самые продаваемые автомобили в России

Аналитики Autospot.ru, одного из крупнейших в стране автомобильных онлайн-агрегаторов, выяснили, насколько выросли за год цены на самые продаваемые в стране через интернет автомобили.

далее →

30 октября / Комментарии
«Магнит» тестирует технологию против просрочки и списаний

«Магнит» тестирует технологию против просрочки и списаний

«Магнит» запустил в середине октября пилотный проект внедрения технологии расширенного штрих-кода, рассказал директор по ценообразованию и сопровождению категорийного менеджмента «Магнита» Александр Вахтин на конференции поставщиков «На одной волне».

далее →

30 октября / Комментарии
«Декатлон» запустил кассы самообслуживания в российских магазинах

«Декатлон» запустил кассы самообслуживания в российских магазинах

Новый для российского фэшн-сегмента формат стал доступен покупателям сети спортивных товаров «Декатлон» – первый остров самообслуживания открылся в магазине в Алтуфьево. Возможность сделать самостоятельную покупку уже выбирают 40% его покупателей.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!