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«Дикси» начал продавать продукты в рассрочку

Продовольственный ритейлер «Дикси» совместно с банком «Ренессанс-Кредит» запустил программу рассрочки на покупку товаров в магазинах сети. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ритейлер предложил клиентам новые карты лояльности по накоплению баллов с совершенных покупок «Плюсуй». Кроме того, одной из опций такой карты является покупка товаров в рассрочку на три месяца без начисления процентов.

Также карта предоставляет так называемый беспроцентный период в 55 дней, когда клиент может приобретать товар и расплачиваться в указанный срок без процентов.

В «Дикси» рассказали, что проект запущен с 30 июля в тестовом режиме только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в десяти магазинах региона. Позже проект распространится на другие регионы России, обещают в компании.

«У нас возникала идея запустить карту рассрочки на категорию „продукты и товары повседневного спроса“. Совместно с „Ренессанс Кредитом“ мы доработали эту идею», — рассказал представитель ритейлера.

В «Дикси» надеются, что с помощью карт «Плюсуй» получится повысить сопоставимые продажи компании, трафик и средний чек. В «Ренессанс-Кредит» называют проект уникальным для рынка ритейла, так как он сочетает в себе возможности карты лояльности и банковской карты. Однако топ-менеджер одного из розничных банков полагает, что выпуск карт для одного ритейлера, тем более продуктового, несет больше рисков, чем пользы.

Автор: Анна
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