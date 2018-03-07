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«ДИКСИ» начала принимать Alipay

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Виктория
Виктория
Продукты питания

ГК «ДИКСИ» первой из ТОП-5 российских розничных компаний начала принимать к оплате на кассах мобильное приложение Alipay. Запуск сервиса стал возможен благодаря партнерству «ДИКСИ» с группой компаний «МОБИ.Деньги», официальным партнером платежной системы Аlipay в России.

Российские продукты питания традиционно очень ценятся китайскими покупателями и считаются экологически чистыми и полезными. Особенно популярны среди китайцев российские сладости и выпечка. Подключение Alipay к кассам «ДИКСИ» позволит китайским туристам и постоянно проживающим в России гражданам Китая оплачивать товары в магазинах наиболее комфортным и привычным способом — с помощью мобильного приложения.

Мобильное приложение Alipay, являясь одним из наиболее популярных платежных инструментов среди граждан Поднебесной, предоставляет торговой сети возможность прямой коммуникации с китайским потребителем. Теперь всю информацию о торговых точках, товарах и акциях сети «ДИКСИ» китайский турист может получать в мобильном приложении на китайском языке. Система геотаргетинга позволяет туристам оперативно находить места, где можно купить интересующие продукты. Приложение также позволяет планировать покупки заранее на этапе подготовки к поездке в Россию. Таким образом, подключение к системе Alipay — это прекрасная возможность для российских торговых предприятий увеличить клиентский потоком за счет китайской аудитории.

Технологическое решение от «МОБИ.Деньги» позволяет интегрировать систему Alipay непосредственно в кассовое программное обеспечение, установленное на торговой точке, и не требует установки дополнительного оборудования. Сама процедура оплаты понятна и знакома китайскому пользователю и занимает не более 30 секунд. Клиент выбирает товары, обращается на кассу и в один клик генерирует QR-код в мобильном приложении. Кассир считывает QR-код с экрана гаджета.

Как отметил директор по развитию бизнеса Alipay в России, странах СНГ и Ближнего Востока, Богдан Задорожный: «Расширение партнерства с продуктовыми сетями, поможет дать китайским туристам, экспатам и студентам большие возможности для покупок в России. Гости из Китая активно и много интересуются российскими товарами, причем речь идет не только о премиальном, но и регулярном ассортименте магазинов формата „у дома“, среди которого овощи и фрукты, молочная продукция, выпечка и кондитерские изделия. Благодаря туристическим группам и индивидуальным туристам, в ряде центральных локаций такие магазины могут существенно увеличить траффик и продажи. А китайцы, постоянно живущие в России, обязательно обеспечат дополнительные обороты продуктовым сетям».

Генеральный директор ГК «ДИКСИ» Сергей Беляков: «Мы постоянно работаем над улучшением наших магазинов и будем рады предложить покупателям, пользующимся Alipay, этот платежный сервис для совершения покупок. Благодаря сотрудничеству с нашим технологическим партнером и запуску новой платежной системы, ассортимент „Дикси“ и „Виктории“, промо-акции, станут доступны еще большему числу людей, а посещение наших магазинов и приобретение товаров будут комфортными и приятными. Это особенно актуально накануне Чемпионата мира по футболу и ожидаемого в связи с этим многократного увеличения потока туристов».

Заместитель генерального директора по маркетингу и корпоративным коммуникациям АО «МОБИ.Деньги», Скуратовская Кристина: «По данным исследований глобальной аналитической компании Neilsen более 90% китайских туристов предпочли бы во время заграничных поездок использовать мобильное приложение в качестве основного платежного инструмента, если бы у них была такая возможность. „МОБИ.Деньги“ совместно с партнерами предоставляет такую возможность в России. Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе вся крупная российская розница будет подключена к Alipay».

Компании и сервисы: Виктория, МОБИ.Деньги, Nielsen Norman Group, Дикси
Автор: Анна
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