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«Дикси» отдаст в субаренду 28 500 кв. м торговых площадей

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Дикси
Продукты питания

Ритейлер «Дикси», в который входят сети «Дикси», «Мегамарт» и «Виктория», отдаст в субаренду 28 500 кв. м торговых площадей, или 15% от общего объёма принадлежащей ему недвижимости. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

Большая часть объектов, которые компания намерена сдавать, — прикассовые зоны, пристройки и подвальные или вторые этажи магазинов формата «у дома». Также у ритейлера есть 45 000 кв. м площадей в отдельно стоящих зданиях, которые могут быть пригодны для кафе, ресторанов или складов.

Площади в субаренду сдают все крупные ритейлеры, рассказали РБК участники рынка. Например, X5 Retail Group сдаёт около 8% от общего объёма недвижимости.

Компании и сервисы: Дикси
Автор: Анна
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