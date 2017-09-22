«Дикси» отдаст в субаренду 28 500 кв. м торговых площадей

Ритейлер «Дикси», в который входят сети «Дикси», «Мегамарт» и «Виктория», отдаст в субаренду 28 500 кв. м торговых площадей, или 15% от общего объёма принадлежащей ему недвижимости. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

Большая часть объектов, которые компания намерена сдавать, — прикассовые зоны, пристройки и подвальные или вторые этажи магазинов формата «у дома». Также у ритейлера есть 45 000 кв. м площадей в отдельно стоящих зданиях, которые могут быть пригодны для кафе, ресторанов или складов.

Площади в субаренду сдают все крупные ритейлеры, рассказали РБК участники рынка. Например, X5 Retail Group сдаёт около 8% от общего объёма недвижимости.