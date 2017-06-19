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«Дикси» планирует запустить интернет-продажи на базе супермаркетов Виктория

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Виктория
Виктория
Продукты питания

Ритейлер «Дикси» рассматривает возможность запустить интернет-продажи на базе супермаркетов «Виктория». Об этом сообщил директор по логистике группы «Дикси» Денис Гуров на конференции газеты «Ведомости».

«Если говорить про будущее, то движение пойдет, скорее всего, в направлении „Виктории“. Рассматриваем такой вариант. Я думаю, что в ближайшем будущем попробуем. Задумка есть, если решим попробовать, безусловно, об этом расскажем», — заявил он, отвечая на вопрос о планах по запуску онлайн-продаж.

Ранее X5 Retail Group запустила в тестовом режиме интернет-продажи для жителей юго-запада Москвы и близлежащих районов Подмосковья на базе супермаркетов «Перекресток», пилотный проект охватывает около 25% столичных магазинов. Жители других округов столицы и Подмосковья получат возможность заказывать товары в «Перекрестке» через интернет в течение 2017 г.

Ранее X5 Retail Group запустила в тестовом режиме интернет-продажи для жителей Москвы и близлежащих районов Подмосковья на базе супермаркетов «Перекресток».

«Дикси» основана в 1999 г. и занимает третье место после «Магнита» и X5 Retail Group по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди национальных розничных операторов в продовольственном сегменте. «Меркурий» владеет контрольным пакетом акций ГК «Дикси» (54,4%). У основателей торговой сети «Виктория» (Александр Зарибко, Николай Власенко и Владимир Кацман) — 13,1%, в свободном обращении — 32,5%.

Компании и сервисы: Виктория, Магнит, Перекресток, Дикси
Автор: Анна
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