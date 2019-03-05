«Дикси» впервые закончила год с чистой прибылью

Один из крупнейших российских ритейлеров Дикси получил в 2018 году чистую прибыль в размере 942 миллиона рублей по сравнению с чистым убытком 2017 года в 6,014 миллиарда рублей, говорится в отчёте компании.

Ключевые показатели 2018 года:

«В 2018 году мы занимались улучшением ассортиментного предложения и конкурентного ценового позиционирования, а также повышали отдачу от промо. В результате предпринятых усилий нам удалось привлечь покупателей в наши магазины и развернуть тренд продаж в сопоставимых магазинах. Последние три квартала подряд наш LFL трафик растет темпами выше 5% и средний LFL чек демонстрирует положительную динамику. В результате наша выручка выросла на 6% по сравнению с прошлым годом, при этом наша база магазинов в 2018 году практически не изменилась.

Мы продолжаем считать приоритетной работу по повышению операционной эффективности в наших магазинах и улучшению покупательского опыта, и планируем реализовать ряд инициатив в этой области в 2019 году.

В прошлом году мы успешно завершили делистинг с «Московской биржи» и выкуп акций у миноритарных акционеров без существенного роста долговой нагрузки на компанию.

Впервые за два года компания закончила финансовый год с чистой прибылью.

В результате реализации программы трансформации бизнеса мы видим предпосылки для дальнейшего устойчивого прибыльного роста», - комментирует результаты Сергей Беляков, Генеральный Директор АО «ДИКСИ Групп»