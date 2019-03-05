«Дикси» впервые закончила год с чистой прибылью
Один из крупнейших российских ритейлеров Дикси получил в 2018 году чистую прибыль в размере 942 миллиона рублей по сравнению с чистым убытком 2017 года в 6,014 миллиарда рублей, говорится в отчёте компании.
Ключевые показатели 2018 года:
- LFL составит +4,6% благодаря увеличению LFL трафика на +4,7%;
- Выручка составила 299 млрд. руб., что составляет +6% год-на-год;
- Валовая прибыль составила 77 млрд. руб., валовая маржа составила 25,8%;
- Операционные расходы, как процент от выручки, снизились на 180 бп год-на-год до 24,6%;
- EBITDA составила 11 млрд. руб., EBITDA маржа составила 3,7%;
- Финансовые расходы (нетто) сократились на 7% год-на-год до 3,4 млрд. руб.;
- Чистая прибыль составила 942 млн. руб.;
- Чистый денежный поток от операционной деятельности вырос на 14% и составил 12 млрд. руб.;
- Капитальные расходы составили 2,7 млрд. руб. (с НДС);
- Общий долг вырос на 4% год-на-год до 35,6 млрд. руб.
«В 2018 году мы занимались улучшением ассортиментного предложения и конкурентного ценового позиционирования, а также повышали отдачу от промо. В результате предпринятых усилий нам удалось привлечь покупателей в наши магазины и развернуть тренд продаж в сопоставимых магазинах. Последние три квартала подряд наш LFL трафик растет темпами выше 5% и средний LFL чек демонстрирует положительную динамику. В результате наша выручка выросла на 6% по сравнению с прошлым годом, при этом наша база магазинов в 2018 году практически не изменилась.
Мы продолжаем считать приоритетной работу по повышению операционной эффективности в наших магазинах и улучшению покупательского опыта, и планируем реализовать ряд инициатив в этой области в 2019 году.
В прошлом году мы успешно завершили делистинг с «Московской биржи» и выкуп акций у миноритарных акционеров без существенного роста долговой нагрузки на компанию.
Впервые за два года компания закончила финансовый год с чистой прибылью.
В результате реализации программы трансформации бизнеса мы видим предпосылки для дальнейшего устойчивого прибыльного роста», - комментирует результаты Сергей Беляков, Генеральный Директор АО «ДИКСИ Групп»
Группа «Дикси» существует с 1992 года, изначально она занималась оптовой торговлей и дистрибуцией. В 1999 году был открыт первый магазин собственной розничной сети. На конец 2018 года группа насчитывала около 2,7 тыс. магазинов, из которых 2,5 тыс. работали под брендом «Дикси», 129 — «Виктория» и 41 — «Мегамарт» и «Минимарт».
В январе 2019 года «Дикси» договорилась о слиянии в единый розничный бизнес с сетями алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль». Кесаев и его партнёр Сергей Кациев получат 51% объединённой компании, основатель и владелец «Красного & Белого» Сергей Студенников получит 49%.