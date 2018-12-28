«Дикси» закрывает супермаркеты «Виктория» в Московском регионе

Группа «Дикси» обсуждает продажу супермаркетов «Виктория» в Москве и Московской области, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Представитель «Дикси» сообщил, что группа договорилась о переуступке прав аренды по четырем подмосковным супермаркетам «Виктория» в пользу X5 Retail Group. Он объяснил это необходимостью снизить долговую нагрузку ритейлера. Персоналу магазинов уже объявили о закрытии супермаркета весной по завершении срока аренды, остальные точки отойдут другим торговым сетям либо закроются.

По словам источника газеты, по остальным точкам в Москве и Подмосковье переговоры могут быть либо в процессе, либо еще не начаты, либо ни к чему не привели. Представитель «Дикси» отказался это комментировать, отметив, что группа собирается развивать бренд «Виктория» во всех регионах присутствия.

«Дикси» купила сеть «Виктория» в 2011 году. Магазины работают в Москве, Подмосковье и в Калининградской области. Всего в сети 129 супермаркетов, из них в Московском регионе — 50.