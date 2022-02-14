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Динамика охвата интернет-магазинов в преддверии праздников

В период с 31 января по 6 февраля эксперты Ромир сравнили динамику среднего недельного охвата мобильных приложений.

По итогам исследования самый активный рост показали приложения в категории «покупки». Если традиционно среди приложений торговых площадок активнее растут маркетплейсы, на которых собран различный ассортимент товаров, в этот раз в лидерах — специализированные магазины. На первом месте с динамикой охвата 17% — магазин электронной техники «М.Видео». Второе место занял «Детский мир», увеличив охват аудитории на 12%. На третьем месте приложение связи — «Мегафон».

Значительно снизился охват приложений DeliveryClub (-32%), Apteka.RU (-30%) и «Почта России» (-25%).

«Активность россиян в спецмагазинах растет в преддверии праздников. Впереди у нас День всех влюбленных, День защитника Отечества, 8 марта. Учитывая рост популярности онлайн-сектора, положительная динамика охвата приложений торговых сетей логична», — отметила Елизавета Петрова, руководитель отдела по медиаисследованиям холдинга Ромир.

Методология

Данные основаны на Romir Single Source Panel — уникальный продукт команды Ромир, направленный на кросс-анализ потребления товаров, услуг, медиа (ТВ и радио) и интернета. Исследование охватывает 4 000 респондентов в городах России с численностью населения 100 000 человек и более.

Автор: Катрин Волкова
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