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Динамика онлайн-продаж и цен на детскую одежду

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Lamoda B2B
Lamoda B2B
Order Fulfillment

Аналитики онлайн-платформы для продажи товаров Lamoda совместно с экспертами ЮKassa (сервис компании ЮMoney, входит в экосистему Сбера) проанализировали изменения онлайн-продаж детской одежды с 1 сентября по 10 ноября 2020 и 2021 годов и узнали, во сколько обойдется обновление зимнего гардероба для ребенка.

По данным ЮKassa, оборот платежей интернет-магазинов, продающих детскую одежду, с 1 сентября по 10 ноября 2021 года вырос на 118%, а количество покупок — на 176% относительно аналогичного периода прошлого года. Покупателей стало больше на 156%, а средний чек снизился на 21%, до 3 432 рублей.

Чаще всего пользователи оплачивали покупки стоимостью от тысячи до двух тысяч рублей — это 21% от всех платежей. В премиум-сегменте детской одежды также отмечен повышенный спрос. Товары стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей покупали на 241% чаще, чем год назад, от 80 до 100 тысяч рублей — на 38% чаще, от 100 до 500 тысяч рублей — на 140%.

По данным Lamoda, зимний гардероб для девочки, куда входят перчатки, шарф, шапка, варежки, куртка, теплые брюки, колготки, рейтузы, сапоги, ботинки и свитер, обошелся родителям в 18 638 рублей. Годом ранее похожий набор стоил 16 730 рублей. Аналогичные вещи для мальчика в этом году стоят в сумме 16 724 рубля — почти столько же, сколько в 2020-м.

Самыми популярными товарами для девочек в этом сезоне стали ботинки (средняя цена — 3241 рубль), куртки (3996 рублей) и колготки (331 рубль). По сравнению с прошлым годом самый заметный рост спроса наблюдается на свитера (+235%), варежки (+65%), перчатки (+60%) и теплые брюки (+56%).

Наиболее востребованными товарами для подготовки мальчиков к зимнему сезону стали ботинки (в среднем за 3212 рублей), куртка (3936 рублей) и шапка (916 рублей). Больше всего выросли продажи свитеров: их стали покупать в 5,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Также вдвое чаще покупали сапоги и теплые брюки.

Для мальчиков чаще всего выбирают синий и черный цвета одежды, а для девочек —розовый и черный.

Компании и сервисы: Lamoda B2B, ЮKassa, ЮMoney, Сбербанк России
Автор: Анна
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