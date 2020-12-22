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Динамика потребительских расходов в новогодние праздники 2021 года

Расходы россиян с 4 по 10 января снизились на 1,2% по сравнению с этим же периодом в прошлом году, говорится в исследовании «СберИндекс». 

При этом произошел всплеск трат на непродовольственные товары: рост в этой категории составил 8,1% год к году после сокращения на 2,2% неделей ранее. Такую динамику аналитики объяснили переносом новогодних покупок с рабочих предпраздничных дней на более свободные выходные.

Россияне стали больше тратить в категории «спорт», где рост составил 40,8% год к году.

Заметный рост также показали категории «одежда, обувь и аксессуары» (16,4%), «автозапчасти и аксессуары» (12,8%), «компьютеры и ПО» (16%), «мебель и предметы интерьера» (12,9%), «топливо и автосервис» (5%).

Продажи авиабилетов упали на 77% относительно этого же периода прошлого года, при этом в конце декабря снижение составляло 14,9% год к году. Внутренний туризм, по косвенным признакам, развивался активнее, чем в прошлом году, отмечают аналитики. Об этом свидетельствует рост расходов на автомобильное топливо, а также на гостиницы в России — общие затраты на отели упали на 81,4%, тогда как внутри страны категория выросла на 5,8% в годовом выражении. 

Затраты также существенно сократились в сегментах: общественное питание (-27,6%), канцтовары (-14,5%), книги, музыка, фото и видео (-18,6%), развлечения (-40,8%), ремонтные услуги (-27,7%), салоны красоты, массаж, SPA (-12,6%), такси, каршеринг, аренда авто (-26,7%) и цифровые товары (-52,7%).

Автор: Анна
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