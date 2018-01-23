Динамика стоимости и предложения товаров для зимних видов спорта
Эксперты Avito проанализировали динамику стоимости и предложения товаров для зимних видов спорта, а также выяснили, какое спортивное оборудование популярнее у россиян.
За год товары в категории «Зимние виды спорта» на Avito значительно подешевели — на 26,3%. В декабре 2016 года средняя цена на них составила 5,5 тысяч рублей, а в декабре 2017-го — уже 4,1 тысячи рублей. Интересно, что декабрь оказался самым выгодным месяцем для покупок зимних спорттоваров — в отличие от февраля, когда средняя стоимость в категории достигла максимума — 5 395 рублей.
Динамика средней стоимости товаров в категории «Зимние виды спорта» на Avito в 2017 году
|
Месяц
|
Средняя цена, руб.
|
Декабрь 2017
|
4 078
|
Сентябрь 2017
|
4 537
|
Ноябрь 2017
|
4 632
|
Май 2017
|
4 672
|
Апрель 2017
|
4 690
|
Июль 2017
|
4 791
|
Январь 2017
|
4 808
|
Октябрь 2017
|
4 815
|
Июнь 2017
|
5 002
|
Март 2017
|
5 043
|
Август 2017
|
5 108
|
Февраль 2017
|
5 395
В отличие от стоимости, предложение в категории за год выросло на 11,6%. Самое большое количество объявлений в 2017 году традиционно пришлось на декабрь, январь и ноябрь. Минимальный объем предложения ожидаемо зафиксирован в июне, июле и мае.
Изменение объема предложения в категории «Зимние виды спорта» на Avito в 2017 году.
Интересно, что среди спортивного снаряжения в декабре 2017 года больше всего интересовались санками: на этот вид инвентаря пришлось максимальное число поисковых запросов в категории. Второе место по популярности заняли коньки, на третьем разместился запрос «лыжи». Товары для более экстремальных видов спорта — сноуборд и горные лыжи — оказались менее востребованными. Также пользователи искали горнолыжную одежду и обувь, ватрушки для тюбинга и снаряжение для хоккея.
Топ-10 популярных товаров для зимних видов спорта на Avito в декабре 2017 г.
|
1
|
санки
|
2
|
коньки
|
3
|
лыжи
|
4
|
сноуборд
|
5
|
горнолыжный костюм
|
6
|
горные лыжи
|
7
|
лыжные ботинки
|
8
|
тюбинг/ватрушка
|
9
|
хоккейная форма
|
10
|
клюшка
Рейтинг основан на количестве поисковых запросов пользователей