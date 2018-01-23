+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Динамика стоимости и предложения товаров для зимних видов спорта

Эксперты Avito проанализировали динамику стоимости и предложения товаров для зимних видов спорта, а также выяснили, какое спортивное оборудование популярнее у россиян.

За год товары в категории «Зимние виды спорта» на Avito значительно подешевели — на 26,3%. В декабре 2016 года средняя цена на них составила 5,5 тысяч рублей, а в декабре 2017-го — уже 4,1 тысячи рублей. Интересно, что декабрь оказался самым выгодным месяцем для покупок зимних спорттоваров — в отличие от февраля, когда средняя стоимость в категории достигла максимума — 5 395 рублей.

Динамика средней стоимости товаров в категории «Зимние виды спорта» на Avito в 2017 году

Месяц

Средняя цена, руб.

Декабрь 2017

4 078

Сентябрь 2017

4 537

Ноябрь 2017

4 632

Май 2017

4 672

Апрель 2017

4 690

Июль 2017

4 791

Январь 2017

4 808

Октябрь 2017

4 815

Июнь 2017

5 002

Март 2017

5 043

Август 2017

5 108

Февраль 2017

5 395

В отличие от стоимости, предложение в категории за год выросло на 11,6%. Самое большое количество объявлений в 2017 году традиционно пришлось на декабрь, январь и ноябрь. Минимальный объем предложения ожидаемо зафиксирован в июне, июле и мае.

Изменение объема предложения в категории «Зимние виды спорта» на Avito в 2017 году.

Интересно, что среди спортивного снаряжения в декабре 2017 года больше всего интересовались санками: на этот вид инвентаря пришлось максимальное число поисковых запросов в категории. Второе место по популярности заняли коньки, на третьем разместился запрос «лыжи». Товары для более экстремальных видов спорта — сноуборд и горные лыжи — оказались менее востребованными. Также пользователи искали горнолыжную одежду и обувь, ватрушки для тюбинга и снаряжение для хоккея.

Топ-10 популярных товаров для зимних видов спорта на Avito в декабре 2017 г.

1

санки

2

коньки

3

лыжи

4

сноуборд

5

горнолыжный костюм

6

горные лыжи

7

лыжные ботинки

8

тюбинг/ватрушка

9

хоккейная форма

10

клюшка

Рейтинг основан на количестве поисковых запросов пользователей

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

19 января / Комментарии
Трансграничная интернет-торговля принесла убытков на 130 млрд рублей

Трансграничная интернет-торговля принесла убытков на 130 млрд рублей

Неурегулированность трансграничной интернет-торговли, по итогам 2017 года, принесла России убытков на 130 млрд рублей, подсчитал глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров. Парламентарий отметил, что следование этой тенденции за границу «уйдет» около 3 трлн рублей к 2020 году

далее →

19 января / Комментарии
Еда станет драйвером роста интернет-торговли в России в ближайшие пять лет

Еда станет драйвером роста интернет-торговли в России в ближайшие пять лет

В 2018-2022 годах темпы роста российской онлайн-торговли замедлятся до среднего уровня в 15,4% против 23,3% в 2010-2017 года, прогнозирует инвестбанк UBS. При этом общем вклад e-commerce в российскую торговлю увеличится на 2 процентных пункта и достигнет отметки в 6,5% к концу 2021 года.

далее →

18 января / Комментарии
Avito стал самым популярным e-commerce сайтом в предновогодний период

Avito стал самым популярным e-commerce сайтом в предновогодний период

МГТС, лидер московского рынка широкополосного доступа в интернет, зафиксировала трехкратный рост трафика на сайты интернет-магазинов в декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам исследования выделены наиболее популярные в предновогодний период e-commerce сайты.

далее →

12 января / Комментарии
Самые популярные товары перед Новым годом у пользователей eBay из России

Самые популярные товары перед Новым годом у пользователей eBay из России

eBay назвал самые популярные товары перед Новым годом у пользователей из России. Ожерелья и подвески, чехлы для портативных устройств, а также коллекционные товары пользовались наибольшим спросом у пользователей eBay из России в преддверии Нового года.

далее →

12 января / Комментарии
Онлайн-продажи «Евросети» выросли на 174%

Онлайн-продажи «Евросети» выросли на 174%

Количество онлайн-заказов за ноябрь-декабрь 2017 возросло на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а выручка – на 174%. Важным драйвером роста стала обновленная мобильная версия сайта. В 2017 году конверсия мобильной версии выросла на 163% к 2016 году, рост выручки составил 466%.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!