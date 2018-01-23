Динамика стоимости и предложения товаров для зимних видов спорта

Эксперты Avito проанализировали динамику стоимости и предложения товаров для зимних видов спорта, а также выяснили, какое спортивное оборудование популярнее у россиян.

За год товары в категории «Зимние виды спорта» на Avito значительно подешевели — на 26,3%. В декабре 2016 года средняя цена на них составила 5,5 тысяч рублей, а в декабре 2017-го — уже 4,1 тысячи рублей. Интересно, что декабрь оказался самым выгодным месяцем для покупок зимних спорттоваров — в отличие от февраля, когда средняя стоимость в категории достигла максимума — 5 395 рублей.

Динамика средней стоимости товаров в категории «Зимние виды спорта» на Avito в 2017 году

Месяц Средняя цена, руб. Декабрь 2017 4 078 Сентябрь 2017 4 537 Ноябрь 2017 4 632 Май 2017 4 672 Апрель 2017 4 690 Июль 2017 4 791 Январь 2017 4 808 Октябрь 2017 4 815 Июнь 2017 5 002 Март 2017 5 043 Август 2017 5 108 Февраль 2017 5 395

В отличие от стоимости, предложение в категории за год выросло на 11,6%. Самое большое количество объявлений в 2017 году традиционно пришлось на декабрь, январь и ноябрь. Минимальный объем предложения ожидаемо зафиксирован в июне, июле и мае.

Изменение объема предложения в категории «Зимние виды спорта» на Avito в 2017 году.

Интересно, что среди спортивного снаряжения в декабре 2017 года больше всего интересовались санками: на этот вид инвентаря пришлось максимальное число поисковых запросов в категории. Второе место по популярности заняли коньки, на третьем разместился запрос «лыжи». Товары для более экстремальных видов спорта — сноуборд и горные лыжи — оказались менее востребованными. Также пользователи искали горнолыжную одежду и обувь, ватрушки для тюбинга и снаряжение для хоккея.

Топ-10 популярных товаров для зимних видов спорта на Avito в декабре 2017 г.

1 санки 2 коньки 3 лыжи 4 сноуборд 5 горнолыжный костюм 6 горные лыжи 7 лыжные ботинки 8 тюбинг/ватрушка 9 хоккейная форма 10 клюшка