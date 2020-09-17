Директором по маркетингу Яндекс.Маркета стал Андрей Филатов

Андрей Филатов стал новым директором по маркетингу группы компаний Яндекс.Маркета. Он будет отвечать за проработку маркетингового позиционирования группы компаний, а также привлечение, удержание и возврат пользователей.

Филатов более 12 лет отвечал за маркетинг в различных технологических компаниях, где выстраивал бренд, формировал стратегии роста, руководил командами и процессами. Он начал карьеру в Молоток.Ру, потом работал в Wargaming на позиции директора по маркетингу, а последние три года руководил глобальным маркетингом крупнейшего немецкого разработчика мобильных игр Wooga.

Андрей Филатов, директор по маркетингу группы компаний Яндекс.Маркета

«Мы рады видеть Андрея в нашей команде. Уверен, что его опыт поможет компании построить долгосрочные отношения с нашими покупателями и сформировать маркетинговую стратегию с учётом тех изменений, которые происходят в группе компаний», — прокомментировал назначение Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний Яндекс.Маркета.