+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Генеральный директор «Яндекс.Маркета» Даниил Шулейко сообщил о новых назначениях в команде топов.

Генеральный директор «Яндекс.Маркета» Даниил Шулейко на странице своего аккаунта в Facebook сообщил о новых назначениях в команде топов.

Пост директора по продукту в «Яндекс.Маркете» занял Григорий Дергачев. Он пришел в команду «Яндекса» в 2013 году. В течение семи лет топ-менеджер занимал должность директора по продукту «Яндекс.Такси», позже «Яндекс Go», был руководителем российского подразделения «Яндекс.Такси». Под руководством Дергачева команда внедряла продуктовые изменения в сервисе: от заказа такси с помощью голосового помощника до запуска супераппа «Яндекс Go» и комплекса технологий безопасности для мониторинга скорости и маневренности на заказах такси. Дергачёв окончил Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «экономист».

Татьяна Умряева становится руководителем категории DIY и home на Яндекс Маркете.

«В роли CPO Маркета за последние годы она сделала так много, что всего не перескажешь. Но то, что вы видите сегодня при открытии любого продукта Маркета, случилось с участием Тани»

Генеральный директор «Яндекс.Маркета» Даниил Шулейко.

Должность технического директора «Яндекс.Маркета» занял Никита Борисов. Он продолжит руководство технологической платформой всего eCom & Ridetech. Борисов пришел в команду «Яндекса» в 2011 году. В 2019 году он был назначен CTO ridetech и foodtech-бизнесов «Яндекса». С декабря 2021 года в должности CTO ridetech и e-com Борисов руководит командой разрабочиков «Яндекса».

Автор: Elvira
Другие новости

Читайте также

17 декабря / Комментарии
Сбербанк планирует слияние активов в сфере e-commerce

Сбербанк планирует слияние активов в сфере e-commerce

Сбербанк изучает возможность слияния нескольких подконтрольных активов в сфере электронной коммерции. По словам финдиректора, речь идет об активах, в которых у Сбербанка есть контроль, например, о «СберМегаМаркете», «СберЛогистике», «СберМаркете».

далее →

9 декабря / Комментарии
Клава Кока выпустила трек и клип с нативной интеграцией «Авито»

Клава Кока выпустила трек и клип с нативной интеграцией «Авито»

«Авито Доставка» совместно с командой продакшена Black Star выпустили промоклип, в котором певица Клава Кока заказывает товары с «Авито Доставкой» и с помощью них создает вокруг себя атмосферу праздника. Клип вышел на YouTube, в соцсетях, в популярных сообществах и Telegram-каналах. 

далее →

6 декабря / Комментарии
Delivery Club запускает стипендиальную программу для курьеров-студентов

Delivery Club запускает стипендиальную программу для курьеров-студентов

Delivery Club стал первым фудтех сервисом, запустившим стипендиальную программу для студентов вузов и колледжей, которые подрабатывают в доставке. Программа разработана в рамках Центра карьеры курьеров, объединяющего все возможности для профессионального развития курьеров, запускаемые сервисом.

далее →

1 декабря / Комментарии
Admitad раздаст 15% своих акций сотрудникам

Admitad раздаст 15% своих акций сотрудникам

IT-компания Admitad распределит между ключевыми сотрудниками опционы на акции - топ-менеджеры и ключевые специалисты получат до 15% компании. Программа стартует в январе 2022 года.

далее →

25 ноября / Комментарии
Ozon планирует разместить штаб-квартиру в башне Grand Tower в «Москва-сити»

Ozon планирует разместить штаб-квартиру в башне Grand Tower в «Москва-сити»

Ozon ведет переговоры с владельцами строящейся в «Москва-сити» 62-этажной башни Grand Tower о размещении там своей штаб-квартиры. Пока неизвестно, готовится ли Ozon арендовать или выкупать офисные площади в небоскребе.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!