Генеральный директор «Яндекс.Маркета» Даниил Шулейко сообщил о новых назначениях в команде топов.

Генеральный директор «Яндекс.Маркета» Даниил Шулейко на странице своего аккаунта в Facebook сообщил о новых назначениях в команде топов.

Пост директора по продукту в «Яндекс.Маркете» занял Григорий Дергачев. Он пришел в команду «Яндекса» в 2013 году. В течение семи лет топ-менеджер занимал должность директора по продукту «Яндекс.Такси», позже «Яндекс Go», был руководителем российского подразделения «Яндекс.Такси». Под руководством Дергачева команда внедряла продуктовые изменения в сервисе: от заказа такси с помощью голосового помощника до запуска супераппа «Яндекс Go» и комплекса технологий безопасности для мониторинга скорости и маневренности на заказах такси. Дергачёв окончил Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «экономист».

Татьяна Умряева становится руководителем категории DIY и home на Яндекс Маркете.

«В роли CPO Маркета за последние годы она сделала так много, что всего не перескажешь. Но то, что вы видите сегодня при открытии любого продукта Маркета, случилось с участием Тани» Генеральный директор «Яндекс.Маркета» Даниил Шулейко.

Должность технического директора «Яндекс.Маркета» занял Никита Борисов. Он продолжит руководство технологической платформой всего eCom & Ridetech. Борисов пришел в команду «Яндекса» в 2011 году. В 2019 году он был назначен CTO ridetech и foodtech-бизнесов «Яндекса». С декабря 2021 года в должности CTO ridetech и e-com Борисов руководит командой разрабочиков «Яндекса».