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Директором по развитию бизнеса Яндекс.Маркета назначен Евгений Щепелин

Яндекс.Маркет продолжает усиление команды. С конца июня развитием бизнеса компании руководит Евгений Щепелин. Евгений будет отвечать за работу отдела продаж, создание продуктов для магазинов, работу с вендорами, развитие трансграничной торговли, В2В-маркетинг и поддержку клиентов. Основной задачей Евгения будет создание на базе Яндекс.Маркета эффективной и надежной платформы для бизнеса.

Ранее Евгений руководил компанией eSolutions (входит в Otto Group Russia) в качестве СЕО и построил динамичную компанию-платформу, ориентированную на работу с российскими и международными клиентами.

Также участвовал в запуске фулфилмент комплекса для онлайн бизнеса Nestle Nespresso в России. Возглавлял департамент международной логистики в представительстве Fedex Aramex и GLS. С 2009 года был совладельцем курьерской компании, на базе которой был запущен онлайн проект Nescafe Dolce Gusto.

Автор: Анна
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