+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Директором по развитию продукта Delivery Club назначен ex-CPO Яндекс.Лавки Денис Блинов

Крупнейший в России сервис доставки готовой еды Delivery Club объявляет о назначении на должность директора по развитию продукта (CPO) Дениса Блинова. Ранее Денис возглавлял продуктовый департамент Яндекс.Лавки.

Приоритетной задачей Дениса станет продолжение трансформации Delivery Club в универсальное приложение, позволяющее пользователю решить любые вопросы, связанные с едой. Он займётся и развитием бизнес-вертикалей, запущенных в 2020 году: доставки продуктов питания и комплекса in-store сервисов — заказов навынос, бронирования столов, безналичных чаевых.

Ранее Денис возглавлял продуктовое подразделение в Яндекс.Лавке. За время его работы сервис вышел не только за пределы Москвы, но и объявил о запуске локализованных приложений для Франции и Великобритании. До Яндекс.Лавки Денис работал в сингапурской финтех-компании Osome, а также Qlean и Авито.

«С начала 2020 года в Delivery Club произошло много изменений: помимо доставки готовой еды мы начали развивать другие сервисы внутри нашего приложения. За прошлый год мы сделали больше продуктовых запусков, чем за десять предыдущих. Но мы всегда стремимся к большему и сейчас переходим на новый этап, ускоряя разработку продуктов, обновляя организационную структуру, улучшая внутренние процессы и культуру, чтобы выполнить все наши амбициозные цели. Нам важно добиться максимальной синергии между бизнес-вертикалями, стать еще удобнее для пользователей и партнеров. Для этого мы уже наняли свыше 150 новых сотрудников, отвечающих, в частности, за разработку, data science и технологии искусственного интеллекта. Я уверен, что благодаря своему опыту Денис сможет успешно справиться с поставленными перед ним задачами», — комментирует генеральный директор Delivery Club Гюванч Донмез.

«Для меня переход в Delivery Club — это возможность усилить текущие проекты и сделать сервис лидером в каждой новой функции, которую он предлагает пользователям. Delivery Club начал развивать рынок доставки в России и остается его лидером уже больше 10 лет. В ближайшем будущем мне интересно не только развить те качества и сильные стороны, которые уже есть в генотипе компании, но и создать новые», — прокомментировал директор по продукту Delivery Club Денис Блинов.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

11 июня / Комментарии
В Москве появился гигантский попит от AliExpress

В Москве появился гигантский попит от AliExpress

Попит высотой два метра установлен на входе в Зеленую Школу: там 11 июня открылся Общественный огород Зелёной школы и AliExpress.

далее →

8 июня / Комментарии
Lightspeed покупает конструктор интернет-магазинов Ecwid за 500 миллионов долларов

Lightspeed покупает конструктор интернет-магазинов Ecwid за 500 миллионов долларов

Разработчик облачных решений для бизнеса Lightspeed приобрёл у Руслана Фазлыева конструктор интернет-магазинов Ecwid. Об этом сообщается в пресс-релизе компании на ее официальном сайте. Сумма сделки составила порядка 500 миллионов долларов.

далее →

7 июня / Комментарии
Сбер покупает платформу бизнес-коммуникаций Jivo

Сбер покупает платформу бизнес-коммуникаций Jivo

Сбер сообщил о приобретении 100% компании «ООО "Живой сайт"», развивающей платформу для общения с клиентами на сайтах Jivo. Соответствующие обязывающие документы подписаны с основателями компании Тимуром Валишевым и Николаем Иванниковым, они останутся в компании на руководящих постах.

далее →

3 июня / Комментарии
Ozon Travel становится частью маркетплейса Ozon

Ozon Travel становится частью маркетплейса Ozon

В июне сервис онлайн-бронирований Ozon Travel станет частью маркетплейса Ozon. Для клиентов сервиса его объединение с Ozon сделает процесс покупки еще удобнее — теперь оформление авиа- и ж/д билетов, бронирование гостиниц и доступ к другим тревел-сервисам будет осуществляться непосредственно на сайте маркетплейса, а также в мобильном приложении Ozon. 

далее →

26 мая / Комментарии
AliExpress Россия выпустила ролик ко Дню предпринимательства

AliExpress Россия выпустила ролик ко Дню предпринимательства

26 мая в России отмечается День предпринимательства. Чтобы поздравить всех российских предпринимателей и продавцов маркетплейса с профессиональным праздником, AliExpress Россия выпустила ролик «Космические предприниматели». В нём — история создания семейного бизнеса, который преодолевает неизбежные для любого начинающего предприятия сложности. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!