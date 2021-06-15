Директором по развитию продукта Delivery Club назначен ex-CPO Яндекс.Лавки Денис Блинов

Крупнейший в России сервис доставки готовой еды Delivery Club объявляет о назначении на должность директора по развитию продукта (CPO) Дениса Блинова. Ранее Денис возглавлял продуктовый департамент Яндекс.Лавки.

Приоритетной задачей Дениса станет продолжение трансформации Delivery Club в универсальное приложение, позволяющее пользователю решить любые вопросы, связанные с едой. Он займётся и развитием бизнес-вертикалей, запущенных в 2020 году: доставки продуктов питания и комплекса in-store сервисов — заказов навынос, бронирования столов, безналичных чаевых.

Ранее Денис возглавлял продуктовое подразделение в Яндекс.Лавке. За время его работы сервис вышел не только за пределы Москвы, но и объявил о запуске локализованных приложений для Франции и Великобритании. До Яндекс.Лавки Денис работал в сингапурской финтех-компании Osome, а также Qlean и Авито.

«С начала 2020 года в Delivery Club произошло много изменений: помимо доставки готовой еды мы начали развивать другие сервисы внутри нашего приложения. За прошлый год мы сделали больше продуктовых запусков, чем за десять предыдущих. Но мы всегда стремимся к большему и сейчас переходим на новый этап, ускоряя разработку продуктов, обновляя организационную структуру, улучшая внутренние процессы и культуру, чтобы выполнить все наши амбициозные цели. Нам важно добиться максимальной синергии между бизнес-вертикалями, стать еще удобнее для пользователей и партнеров. Для этого мы уже наняли свыше 150 новых сотрудников, отвечающих, в частности, за разработку, data science и технологии искусственного интеллекта. Я уверен, что благодаря своему опыту Денис сможет успешно справиться с поставленными перед ним задачами», — комментирует генеральный директор Delivery Club Гюванч Донмез.