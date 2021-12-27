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Директором по транзакционному бизнесу в Авито Товарах стал топ-менеджер Amazon

В январе 2022 года в должность директора по транзакционному бизнесу Авито Товаров вступил Хартмут Финк – топ-менеджер с многолетним опытом работы в e-commerce, последние 10 лет занимавший руководящие должности в международной компании Amazon. Ключевой задачей Хартмута станет развитие бизнеса доставки и платежей в Авито Товарах.

Хартмут Финк имеет 10-летний опыт работы в компании Amazon, 6,5 лет из которых занимался ритейл-направлением, и еще 3,5 – маркетплейсом. За это время он успел поработать в офисах компании в Германии, Люксембурге, Турции и Китае. Его последняя роль (Director, General Manager Marketplace Expansion) включала в себя запуск и масштабирование бизнеса Amazon Marketplace в ЕС. До прихода в Amazon он получил степень MBA в Оксфордском университете.

«Я очень рад присоединиться к команде Авито, вижу огромный потенциал развития у российского рынка социальной коммерции, и готов способствовать созданию наилучших условий для наших покупателей и продавцов. Авито Доставка была запущена совсем недавно, и мы продолжим планомерно совершенствовать сервис, предлагая нашим клиентам возможность продавать и покупать товары на территории всей страны. Благодаря безопасным, надежным и удобным инструментам для покупателей и продавцов им больше не придется беспокоиться о своих заказах, отправлениях и платежах».

Хартмут Финк, директор по транзакционному бизнесу Авито.

«Безопасность и удобство совершения сделок является ключевым приоритетом для Авито. Для этого мы уже несколько лет развиваем сервис Авито Доставка, позволяющий продавцам и покупателям из разных регионов РФ совершать сделки на очень выгодных условиях и не переживать о логистике и безопасности денежных переводов. Мы видим огромный рост спроса на эту услугу, и нашей команде уже удалось достичь впечатляющих результатов, хотя мы все еще в самом начале пути. Учитывая огромную востребованность этой услуги со стороны нашей аудитории, мы выделяем все транзакционные сервисы по доставке и платежам в Авито Товарах в отдельное направление. Мы очень рады приветствовать Хартмута с его международным опытом запуска похожих продуктов в роли руководителя этого направления».

Иван Гуз, заместитель генерального директора Авито.

Авито непрерывно трансформирует пользовательский опыт и из классической доски объявлений постепенно перерастает в платформу для совершения безопасных сделок. Компания активно развивает новые каналы доставки и платежей, позволяя всем своим пользователям безопасно продавать и покупать товары не только локально, но и по всей территории РФ.

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Автор: Elvira
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