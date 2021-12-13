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Дискаунтер Home Market объявил о закрытии

Дискаунтер товаров для дома Home Market сообщил о закрытии магазинов. О ликвидации магазинов говорится на сайте сети: «Мы закрываемся».

Один из источников на рынке рассказал «Коммерсанту», что сеть предупредила поставщиков о закрытии своих магазинов с 1 января 2022 года. Другой рассказал, что Home Market рассчитывает завершить процесс ликвидации магазинов в первом квартале 2022 года. Гендиректор сети Михаил Дубнов от комментариев газете отказался.

Сеть магазинов товаров для дома Home Market была создана в 2017 году в рамках сети магазинов фиксированных цен «Заодно», которая была запущена за три года до этого основателем KupiVIP Оскаром Хартманном (1 сентября 2021 года KupiVIP объявила о своем закрытии). В 2018 году все магазины под брендом «Заодно» были переформатированы в Home Market. Мажоритарным акционером компании является фонд Winter Capital Partners, среди основных инвесторов которого «Интеррос» Потанина.

Сеть Home Market имеет более 110 торговых точек в Москве, Подмосковье и еще шести российских регионах. По данным СПАРК, выручка управляющей компании ООО «Хоум Маркет» в 2019 году составила 2,42 млрд рублей, в 2020-м — 2,48 млрд рублей, чистый убыток — 387 млн и 484 млн рублей соответственно.

Автор: Анна
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