Дискаунтеры «Магнита» получат новый дизайн

Российский ритейлер «Магнит» планирует увеличить число дискаунтеров под брендом «Моя цена» с 76 до 200 до конца 2021 года. Кроме того, сеть сообщила, что реформатирует часть магазинов «у дома» и откроет новые точки.

Дискаунтеры «Моя цена» получат новый дизайн. Он выполнен в фирменном стиле самого «Магнита», но вместо красного будет использован желтый цвет. Кроме того, магазины оснастят POS-материалами и информационными стойками. Ритейлер создаст отдельные коммерческую и операционную команды для дискаунтеров. В планах «Магнита» наладить производство товаров в удобной для выкладки упаковке и сократить затраты на обслуживание магазинов.

Формат дискаунтеров интересен ритейлеру из-за низких операционных расходов за счет экономии на персонале (в среднем 5 сотрудников против 11 в магазинах «у дома») и доступной аренды. При этом оборачиваемость запасов в дискаунтерах на 30−40% выше сопоставимых магазинов «у дома». В магазинах будет представлено около 2 тысяч товаров повседневного спроса, из которых 65% относятся к нижним ценовым сегментам, а 20% — к собственным торговым маркам «Магнита».

Пилотный проект по дискаунтерам начался в июле 2020 года, в сентябре уже работали пять тестовых магазинов. За первое полугодие 2021 года «Магнит» увеличил число дискаунтеров до 76. К настоящему времени все магазины вышли на положительные показатели EBITDA и чистую прибыль, сообщают в компании.

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