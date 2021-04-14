Дискриминационные условия не устранены. ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Яндекса». Компания не исполнила ранее выданное предупреждение ФАС и «продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска», сообщается на сайте ведомства.
ФАС исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО «Яндекс» в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели или могли привести такие практики. Если факт нарушения и ограничения конкуренции будет установлен, компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке.
«Яндекс» не исполнил требования почти двухмесячной давности. В феврале компании было вынесено предупреждение за предоставление преимущества собственным сервисам в поисковой выдаче. «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Медиасервисы» и «Кинопоиск» появлялись в так называемых «колдунщиках» — элементах поисковой выдачи, которые отвечают на вопрос пользователя прямо на странице с результатами поиска. ФАС обязала IT-компанию в течение месяца прекратить преимущественное продвижение в поисковой системе своих сервисов. Также компания должна была опубликовать условия продвижения в поиске и предоставить к нему доступ всем компаниям на равных условиях и по единым правилам ранжирования.
В «Яндексе» не согласны с претензиями в отношении ограничения конкуренции. По словам представителей компании, использование в поисковой выдаче обогащенных ответов, помогает с продвижением товаров, а самой технологией успешно пользуются больше 30 тысяч компаний. На фоне антимонопольного разбирательства акции «Яндекса» на Московской бирже упали почти на 7%, но к закрытию торгов вернулись к росту.
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