Дискриминационные условия не устранены. ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Яндекса». Компания не исполнила ранее выданное предупреждение ФАС и «продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска», сообщается на сайте ведомства.

ФАС исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО «Яндекс» в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели или могли привести такие практики. Если факт нарушения и ограничения конкуренции будет установлен, компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

«Яндекс» не исполнил требования почти двухмесячной давности. В феврале компании было вынесено предупреждение за предоставление преимущества собственным сервисам в поисковой выдаче. «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Медиасервисы» и «Кинопоиск» появлялись в так называемых «колдунщиках» — элементах поисковой выдачи, которые отвечают на вопрос пользователя прямо на странице с результатами поиска. ФАС обязала IT-компанию в течение месяца прекратить преимущественное продвижение в поисковой системе своих сервисов. Также компания должна была опубликовать условия продвижения в поиске и предоставить к нему доступ всем компаниям на равных условиях и по единым правилам ранжирования.

В «Яндексе» не согласны с претензиями в отношении ограничения конкуренции. По словам представителей компании, использование в поисковой выдаче обогащенных ответов, помогает с продвижением товаров, а самой технологией успешно пользуются больше 30 тысяч компаний. На фоне антимонопольного разбирательства акции «Яндекса» на Московской бирже упали почти на 7%, но к закрытию торгов вернулись к росту.