Дистанционная торговля получила отсрочку по кодам маркировки до апреля 2022 года

Правительство РФ поддержало просьбу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о переносе срока обязательного указания кодов маркировки в агентских чеках.

Российское правительство опубликовало постановление, в котором предприятия, которые осуществляют доставку заказов клиентам интернет-магазинов (курьерские и службы доставки, маркетплейсы и другие компании, работающие по агентской схеме), получили отсрочку до 20 апреля 2022 года на применение реквизита «код товара» в кассовых чеках и бланках строгой отчетности.

Дополнительный реквизит в чеках был введен для товаров, подлежащих обязательной маркировке, сейчас это — табак, шубы, обувь, лекарства, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и покрышки, товары легкой промышленности, духи и туалетная вода, молочная продукция. Код идентификации позволяет обеспечить прослеживаемость и формирование прозрачной среды при обороте таких товаров.

Однако реализация требования о применении реквизита «код товара» при дистанционной торговле вызвала целый ряд сложностей. Например, если включать реквизит в чек, который формируется в момент оплаты покупателем, возникает необходимость поиска именно этой продукции на складе, где могут храниться сотни тысяч товаров с одинаковым артикулом, и это неизбежно увеличивает операционные затраты. Другой вариант — указывать «код товара» во втором чеке, при физической передаче товара покупателю. Но в этом случае увеличиваются затраты на фискальные накопители, поскольку объем памяти в них будет сокращаться в два раза быстрее.

Сейчас в России сфере интернет-торговли работает 70240 юрлиц, из которых 18690 — индивидуальные предприниматели. В 2020 году покупатели совершили более 2,8 млрд онлайн-заказов (7,7 млн заказов в сутки). В прошедшем году в сфере интернет-торговли было использовано более 12 тыс. фискальных накопителей (с максимальным объемом в 250 тыс. чеков), общей рыночной стоимостью более 81 млн руб. Необходимость формирования двух чеков на каждую операцию увеличит указанные затраты в отрасли ровно в два раза — до 162 млн руб.

При этом в некоторых ситуациях вывод «кода товара» через чек невозможен, например, при реализации товаров через сеть постаматов.

Соответствующие обращения с описанием проблематики и просьбой о переносе срока обязательного указания кодов в агентских чеках АКИТ направляла весной 2021 года в Министерство промышленности и торговли, Министерство финансов и Федеральную налоговую службу.