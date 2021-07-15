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Дистанционная торговля получила отсрочку по кодам маркировки до апреля 2022 года

Правительство РФ поддержало просьбу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о переносе срока обязательного указания кодов маркировки в агентских чеках. 

Российское правительство опубликовало постановление, в котором предприятия, которые осуществляют доставку заказов клиентам интернет-магазинов (курьерские и службы доставки, маркетплейсы и другие компании, работающие по агентской схеме), получили отсрочку до 20 апреля 2022 года на применение реквизита «код товара» в кассовых чеках и бланках строгой отчетности.

Дополнительный реквизит в чеках был введен для товаров, подлежащих обязательной маркировке, сейчас это — табак, шубы, обувь, лекарства, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и покрышки, товары легкой промышленности, духи и туалетная вода, молочная продукция. Код идентификации позволяет обеспечить прослеживаемость и формирование прозрачной среды при обороте таких товаров.

Однако реализация требования о применении реквизита «код товара» при дистанционной торговле вызвала целый ряд сложностей. Например, если включать реквизит в чек, который формируется в момент оплаты покупателем, возникает необходимость поиска именно этой продукции на складе, где могут храниться сотни тысяч товаров с одинаковым артикулом, и это неизбежно увеличивает операционные затраты. Другой вариант — указывать «код товара» во втором чеке, при физической передаче товара покупателю. Но в этом случае увеличиваются затраты на фискальные накопители, поскольку объем памяти в них будет сокращаться в два раза быстрее.

Сейчас в России сфере интернет-торговли работает 70240 юрлиц, из которых 18690 — индивидуальные предприниматели. В 2020 году покупатели совершили более 2,8 млрд онлайн-заказов (7,7 млн заказов в сутки). В прошедшем году в сфере интернет-торговли было использовано более 12 тыс. фискальных накопителей (с максимальным объемом в 250 тыс. чеков), общей рыночной стоимостью более 81 млн руб. Необходимость формирования двух чеков на каждую операцию увеличит указанные затраты в отрасли ровно в два раза — до 162 млн руб.

При этом в некоторых ситуациях вывод «кода товара» через чек невозможен, например, при реализации товаров через сеть постаматов.

Соответствующие обращения с описанием проблематики и просьбой о переносе срока обязательного указания кодов в агентских чеках АКИТ направляла весной 2021 года в Министерство промышленности и торговли, Министерство финансов и Федеральную налоговую службу.  

«Мы очень рады, что аргументы Ассоциации были услышаны, и признательны Минпромторгу, Минфину и ФНС России, что наше предложение перенести сроки обязательного указания кодов маркировки нашло поддержку. Это постановление избавляет отрасль от неизбежных двукратных затрат на фискальные накопители. При этом мы понимаем важность введения обязательной маркировки, и призываем все компании отрасли использовать период отсрочки для поиска возможных решений по передаче необходимых данных в систему прослеживаемости товаров».

Президент АКИТ Артем Соколов

Автор: Анна
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